Ghidul femeii fatale: 3 trucuri dupa care tanjesc toti barbatii

Exploreaza-ti puterea de seductie si deschide o noua lume pentru tine si partenerul tau, o lume in care totul e permis si nicio placere nu e (ne)vinovata.

1. Arata-i cat de mult iti place tot ce-i faci

De departe cel mai innebunitor truc (si cel mai usor) la care poti recurge ca sa-ti faci partenerul sa te divinizeze este sa-i arati cat de tare te excita el pe tine. Spune-i cat de mult iubesti toate miscarile lui si lasa-l sa vada ce placere iti face sa te ocupi doar de el. Orice pozitie ati incerca si orice tip de sex, secretul unei partide reusite este sa-i hranesti orgoliul, ca el sa stie ca nimeni nu te poate satisface la fel ca el.

2. Excita-l la culme vorbindu-i "murdar"

Daca n-ai mai incercat asta pana acum, e firesc sa ai ceva emotii, asa ca te va bucura sa afli un lucru: nu trebuie sa vorbesti ca o starleta porno ca sa fii sexy. In cazul in care nu te simti comod sa-ti dai frau liber si sa fii explicita (poate ti se pare vulgar sau esti mai timida), cateva gemete provocatoare sunt de ajuns ca sa transmita mesajul. Cand iti faci ceva mai mult curaj, sopteste-i la ureche, cu o voce guturala, cat de mult iti place ce iti face el si ce ti-ai dori sa-i faci tu lui. Pentru cele dintre voi care nu au astfel de retineri, totul e permis: in momentele „fierbinti", orice ai spune, oricat de „murdar", nu va face decat sa apese pedala mai tare.

