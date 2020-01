Ghiţă Ciobanu deplânge soarta României în The Guardian: "Comerţul cu oi a devenit o batjocură, vindem oaia cu 100 de lei"

Reportajul jurnaliştilor britanici începe cu faimosul Ghiţă Ciobanu, pe numele său adevărat Gheorghe Dănuleţiu, care este şi secretarul Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor. Acesta are nu mai puţin de 1.500 de oi şi povesteşte cum viaţa i se schimbă o dată cu anotimpurile. Astfel, povesteşte el, la începutul primăverii, când încep oile să nască, abia apucă să doarmă patru ore pe noapte. "Chiar şi când temperaturile scad la -30 de garde, Dănuleţiu doarme alături de oile sale, învelit cu cojocul miţos, dar gata să-şi protejeze turma, în cazul în care atacată de lupi", se arată în reportaj. "Am moştenit asta de la tatăl meu, care avea câteva sute de oi, dar şi eu le iubesc, chiar iubesc animalele", spune Ghiţă Ciobanu, pentru The Guardian.

Nu este însă totul numai roz şi idilic. Viaţa la munte e grea, iar nedreptăţile sunt mari, după cum el însuşi semnalează. "Comerțul cu oi a devenit o batjocură. Vindem o oaie pentru 100 de lei (aproximativ 18 lire sterline). Nu-mi permit să plătesc salarii bune și nu mai găsesc lucrători, tinerii văd că totul se duce de râpă. Am impresia că acest lucru este politic, că ei încearcă să distrugă acest sector", spune Ghiţă Ciobanul. Urmărind traseul oilor, aflăm că exportatorii le vând apoi la preţuri de zece ori mai mari pe pieţele din Orientul Mijlociu şi nordul Africii, ceea face ca această afacere să fie o mină de aur pentru ei. Lucru care nu s-ar putea cu oile achiţionate din marea britanie, spre exemplu, unde vânzarea unui miel pleacă de la 55 lire sterline, iar a unei oi de 2-4 ani de la 150 de lire.

România, dependentă de exportul de animale vii

România este cel mai mare exportator de animale vii din Europa şi al zecea la nivel mondial. Totodată, exportul de animale vii şi cereale vrac ocupă 70% din exporturile totale ale României.

The Guardian a intervievat și un crescător de bovine. Sebastian Ile are 28 de vaci rasa Angus și încearcă să-și sporească puterea de negociere cu firmele exportatoare, formând o cooperativă cu alți opt fermieri. Asta înseamnă că poate vinde la un preț mai mare pe kilogram - 2,5 euro/kg, comparativ cu 1,8 euro - prețul oferit de exportatori fermierilor mici. Dar ambițiile sale merg mai departe de atât. "În urmă cu doi ani, am pornit un proiect mare de realizare a întregului lanț - de la creșterea animalelor la procesarea și vânzarea cărnii. Dar va dura mult timp și vom avea nevoie de fonduri UE sau naționale pentru a finaliza proiectul", a declarat Sebastian Ile, pentru Guardian.