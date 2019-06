Giani Kiriţă, dus de URGENŢĂ la SPITAL. Primul DIAGNOSTIC pus de MEDICI

Giani Kiriță se află acum la Timișoara, unde, alături de Victor Slav, Cătălin Cazacu, dar și de alți prieteni, participă la Festivalul Discoteca. Fostul fotbalist nu s-a simțit deloc bine sâmbătă, acuzând dureri la abdomen şi a ajuns la spital.

Giani Kiriţă, grav bolnav. Antrenorul Faimoşilor s-a tratat cu o metodă tradiţională chinezească

Medicii i-au transmis că nu este nimic grav, dar că trebuie să dea o fugă la farmacie, pentru dezinfectant și pansament, pe care să le aplice pe rană.

"Am o infecție cutanată în stânga abdomenului. O infecție, nimic grav. Mă deranja, de aceea m-am dus la spital. Mi s-a recomandat să iau ceva de la farmacie, dezinfectant și pansament. Totul e ok acum. Am mers la medic pentru că mă jena", a declarat Giani Kiriță, pentru Cancan.