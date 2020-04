SCANDAL în "Generaţia de Aur". Florin Răducioiu, pus pe LISTA NEAGRĂ de Gică Hagi

Gică Hagi și Florin Răducioiu au fost mulți ani colegi la națională, dar și la Brescia, dar în acest moment relația nu mai este așa de grozavă.

"Este o problemă deja, pentru că eu l-am sunat pe Gică Hagi de Paşte şi nu mi-a răspuns. După care i-am lăsat un mesaj vocal, pe care l-a ascultat şi nu mi-a răspuns. Asta mă face să cred că e un pic supărat pe mine. Eu abia aştept să îl revăd şi să vorbim despre fotbal şi să clarificăm această mică polemică, ivită în acest moment. Pentru mine rămâne prietenul meu extraordinar", a spus Florin Răducioiu.

Bomba zilei vine din Spania. Ianis Hagi, aproape de un transfer la Real Madrid

Gică Hagi s-a supărat pe fostul său coleg când i-a citit declarațiile din presa italiană. Întrebat dacă Ianis Hagi merită 10 milioane de euro și dacă ar putea să se impună la Lazio, Florin Răducioiu a răspuns că ar fi "un pariu riscant".

"Desigur, trebuie să înţelegeţi că Lazio ar face o investiţie într-un jucător tânăr, de perspectivă, care necesită multă răbdare din parte clubului şi multe sacrificii din partea jucătorului. În ceea ce priveşte calităţile sale tehnico- tactice, este un jucător care practică un joc de posesie, aspect care trebuie gestionat cu mare atenţie de antrenor, care va trebui să-l insereze într-un sistem. Este ambidextru, cu o viziune bună, priceput să ofere pase de calitate colegilor săi, însă calităţile fizice nu sunt excelente, deci ar fi pariu riscant. Dar poate că ar merita să ţi-l asumi", a declarat fostul atacant al lui AC Milan.

Ianis Hagi, veste uriaşă de la UEFA. Gică Hagi are de ce să fie mândru

Florin Răducioiu crede că Gică Hagi nu ar trebui să se supere pentru această declaraţie.

"Fostul mare jucător Maldini care are un puşti, un băiat Daniel, dacă nu greşesc, are aproape 18-19 ani. Eu nu l-am auzit pe tatăl lui, este adevărat că a făcut primul pas la echipa mare, i s-a făcut contract de profesionist pe merit, dar nu l-am auzit pe tatăl lui să pună presiune foarte mare pe el. Îl respectă, îl aşteaptă să crească şi să fie cât mai coerent cu ceea ce face băiatul lui. Nu ştiu ce face Gică Hagi cu fiul lui. Dar e posibil să fie o presiune mult mai mare decât Ianis o poate suporta şi poate să aibe un impact foarte puternic asupra lui. Este un jucător încă foarte tânăr şi cred că i se pune o presiune extrem de mare pe el. Eu nu mă simt vinovat, să-l fi jignit sau ironizat pe Ianis Hagi, un copil cu care eu am lucrat şi care pe mine m-a ajutat la echipa naţională. Relaţia mea cu Hagi din păcate s-a deteriorat un pic", a mai spus Florin Răducioiu.