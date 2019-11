Gică Hagi şi-a lansat cartea "Campionii creează campioni". "Regele" îşi extinde Academia, a mai cumpărat 10 hectare de teren

La evenimentul care a avut loc la hotelul pe care Gheorghe Hagi îl deţine în staţiunea Mamaia, patronul şi antrenorul Viitorului Constanţa a spus: "Am jucat la U19 când avem 14 ani şi acum văd că se zice că nu poţi să joci. După o lună mi-a venit suspendarea de la Luceafărul, că nu m-a lăsat tata să joc, şi am primit un an suspendare şi nu am jucat.

La 17 ani, mentorul, l-aş pune pe Mircea Lucescu pe primul plan. La 17 ani, de la Luceafărul, unde eram junior, nu jucasem niciun minut la U21, m-a luat şi m-a băgat direct la echipa mare. M-a luat cu el în cantonament iarna, am cărat mingi, prima oară am fost magazioner, după aia am fost ceva mai sus, doctor, după aia m-a băgat pe teren. Deci am făcut de toate, până m-am acomodat şi mi-a dat drumul când a simţit el că sunt bun.

Când spui concept tehnic, e modul în care trebuie să construieşti, să formezi şi să dezvolţi un jucător de fotbal, ca să ajungă să îşi atingă visele care le are el. Conceptul tehnic are cinci piloni. Primul care e fundamental e strategia, să te întrebi unde vrei să ajungi. Strategia e obiectivul cel mare care îl ai. Şi cum mie îmi place să cred că poţi să devii cel mai bun şi că nimic nu e imposibil, singura noastră strategie din prima zi a fost aceea de .... am pus titlul, încerc să devin cel mai bun".

Citeşte şi Scandalul momentului, Anamaria Prodan îl atacă pe Hagi: "N-are cum să vină la naţională. Lumea l-a luat drept nebun, pe bună dreptate"

Pe de altă parte, Hagi a dezvăluit că a demarat deja lucrările pentru a dezvolta Academia ce-i poartă numele. "Regele", care a lăsat de înțeles că va continua la Viitorul și nu se va duce la națională, a dezvăluit că a mai cumpărat 10 hectare de pământ și că plănuiește să transforme Academia Hagi într-una dintre cele mai tari din estul Europei. "Am mai luat 10 hectare, ieri am aflat. Ne dezvoltăm și mai mult. Vreau ca academia să fie și mai mare, și mai comptetitivă. Vreau să arătăm bine!

Am intrat într-o nouă etapă. Am creat un proiect unic, unde copiii vin și totul e inclus: cazare, mâncare, școală, antrenament, deplasări, totul pe cheltuiala clubului. Aici avem un buget mare alocat aici, printre cele mai bune din România. Pentru că dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să investești. Orice club mare din Europa, fie că vorbim de Anglia, Germania, Italia, Spania, peste tot sunt centre foarte bune, unde se produc jucători foarte mulți", a mai spus Gică Hagi.