Gigi Becali, achiziţii de lux făcute direct din Anglia. Patronul FCSB, dezlănţuit: "A dat o avere!"

Cezar Ionaşcu a dezvăluit că Gigi Becali obişnuieşte să îşi cumpere costume din Marea Britanie, în schimbul unor sume impresionante.

"Sunt costume din Marea Britanie pe care a dat o avere. Şi ştiu şi adresele. Am fost acolo. Am întrebat: cunoşti pe cineva din România? Da, avem un mare client, care face cumpărături între 25.000 şi 50.000 sau 100.000 de euro o dată!", a dezvăluit consultantul de imagine Cezar Ionaşcu la Look Plus.

"Deci hainele de pe el, lăsând la o parte că nu ştie să le poarte cel mai bine... Cine l-a îndrumat să se îmbrace aşa a făcut foarte corect. Gigi Becali are o garderobă funcţională la nivel... Nu am mai văzut alta în România, rar de tot! Smochingurile sunt foarte corecte. Stilul lui vestimentar se remarcă peste tot. Şi nu este vorba doar despre costume", a adăugat Cezar Ionaşcu.

Cezar Ionaşcu a vorbit şi despre stilul vestimentar al selecţionerului echipei naţionale a României: "Mirel Rădoi dacă a avut un bun profesor, apropo de haine, l-a avut pe Gigi Becali. E un elev al lui Gigi Becali".