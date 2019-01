Gigi Becali, ANUNŢ-ŞOC în SCANDALUL MOMENTULUI. "O sa fac echipă, o ţin să retrogradeze, să dea faliment. În D să ajungă!"

Gigi Becali este gata sa-si faca echipa de fotbal, daca UEFA i-o va cere oficial, dar spune că nu se va interesa de rezultate.

"E vorba de libertatea de gandire. Una e discriminarea, alta e gandirea. Cel mai mare dar al femeii este ca e frumoasa si il atrage pe barbat. Eu am spus lucruri frumoase despre femeie, nu am discriminat.

Fetele sunt frumoase! Ce sa caute la fotbal? Fiecare spune ceva, e libertate de gandire. In Romania nu se prea inteleg libertatea si drepturile. Nu ma poate obliga nimeni sa-mi fac echipa, FIFA si UEFA nu obliga pe nimeni. Sa vedem daca eu nu-mi infiintez ce-mi fac ei mie. Ce sa caut eu la fotbal feminin?

Daca sunt obligat sa-mi fac, imi fac una in B, in C si nu ma intereseaza de ea. O sa fie cea mai slaba echipa din toata Romania. O sa cada in D, intra in faliment. Fata mea joaca fotbal de placere. Ea face ce face si e cea mai buna la scoala ei. Dar s-a lasat, a implinit 18 ani. Cand prinzi forme de femeie nu mai poti sa joci fotbal. Daca se loveste si se imbolnaveste? Nu vreau asa ceva!", a spus Gigi Becali.

