Gigi Becali, arogant după victoria FCSB la Craiova: "N-au trecut de jumătatea terenului"

"Ce să mai vorbesc? Zero șuturi pe poartă, nu au trecut de centrul terenului în prima repriză. Asta e tot ce vreau să spun.

N-au avut niciun șut pe poartă tot meciul, jucătorii lor n-au trecut de jumătatea terenului. S-a jucat ca pe vremuri, toți la o singură poartă!", a spus Gigi Becali, pentru Gazeta Sporturilor.

În minutul 9 al partidei, arbitrul Istvan Kovacs i-a acordat cartonașul galben lui Florinel Coman, după un duel cu Kelic, pentru simulare. Gigi Becali e sigur că echipa sa a fost privată de un penalty evident. "Am avut penalty clar la Coman". Florinel Coman a dezvăluit exact ce s-a întâmplat la faza din prima repriză. "N-am avut nicio intenție să cad, nu am văzut nicio reluare, dar cred eu că a fost un contact acolo. Nu m-am aruncat înainte, nici nu am încercat, am stat pe picioare, dar a fost acel contact care m-a blocat. Sincer, nu vreau să mai comentez despre dânsul", a explicat Coman.