Gigi Becali, atac dur la adresa lui Mirel Rădoi. De ce a pierdut România U21: "Trebuie să spun, că nimeni nu spune!"

Gigi Becali a declarat cî România u21 a ratat finala în urma uneia dintre schimbările făcute de către selecționer. În minutul 69 al semifinalei cu germania U21, Alex Cicâldău (21 de ani) a fost înlocuit cu Andrei Ciobanu (21 de ani), iar finanțatorul FCSB consideră că aceasta a fost greșeala lui Mirel Rădoi.

"Unde s-a rupt meciul? Spun ce cred eu. Cred că noi suntem o clasă peste nemți. Pot să-mi spun părerea fără să deranjez pe nimeni. Trebuia să avem vreo 3, 4 în față la pauză. A fost ziua aia în plus de odihnă pentru nemți. Cred că s-a pierdut calificarea cu Ciobanu mijlocaș central la închidere. Așa cred eu, nu vreau să supăr pe nimeni. E adevărat, îl aplaudăm pe Mirel, toți aplaudăm. Dar să spunem ce s-a greșit. Ciobanu n-a jucat în viața lui la închidere, cum să-l pui la închidere? Nu vreau să se supere Mirel pe mine! Dar trebuie să spun, că nimeni nu spune", a spus Gigi Becali.

Mirel Rădoi, replică dură după ce Gigi Becali l-a certat că nu-i răspunde la telefon

"Să spunem adevărul și cu Mirel. Ce făcea? Vă spun eu ce făcea! El are iubire de sine. Pentru nereușitele lui e supărat pe alții. L-am ținut cât am putut. El voia să fie Dică antrenor și el să fie un fel de președinte, să conducă clubul. L-am adus pe Reghecampf ca să salvez clubul și l-am salvat. Față de Mirel nu mă simt vinovat. Pentru Mirel am plătit 50.000 de euro amendă, că nu era antrenor. Pe Mirel, orice ar face, îl iubesc toată viața. Îi cunosc caracterul de mare calitate. Ca naș, îi spun să lase iubirea de sine, mândria. N-a ajuns mare. Ce, echipa de tineret... Dar va ajunge la echipele mari, că e caracter frumos", a mai spus Gigi Becali.