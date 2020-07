Gigi Becali, derapaj grav în direct la TV. "Conducătorii noştri sunt handicapaţi! Avem 2.000 de morţi în 7 luni, unde e focarul?"

Gigi Becali a avut un derapaj fără precedent în direct la Pro X.

Gigi Becali, lucruri neştiute din biografia lui. Ce meserie a avut, de fapt, patronul FCSB

"Nu vedeți că oamenii din conducerea României nu au inteligență? Cum ajung acolo nu știu! Nu au cap, parcă sunt handicapați! Lasă, bă, viața să meargă înainte! Care focar? Noi vorbim de focar? Noi avem 2.000 de morți în 7 luni. Sunteți nebuni? Avem 1.200 de cazuri pe zi și au murit câte 2, 3, 7. Ce pericol? Dacă faci COVID ce? La spital! Nu sunt locuri în spital? Faceți, bă, spitale în corturi! Dacă nu, vitamina C, vitamina B și Zinc, acasă! Eu le dau idei oamenilor, pentru că toate cazurile sunt la fel", a declarat Gigi Becali.

S-a aflat! Câţi bani avea Gigi Becali la Revoluţia din 1989

Gigi Becali a spus acum câteva zile că a avut în cadrul firmelor pe care le administrează cazuri de coronavirus pe care le-ar fi tratat cu o asociere de substanțe în cadrul clinicii pe care o deține.

"Amidon, vitamina C, vitamina D, rezolvă problema. Bine, vorbesc de vitamina C în cantități mari. Mi s-a întâmplat, am avut cazuri de-ai mei: șoferi, două femei de serviciu. Au fost infectați și i-am izolat într-o casă: le-am făcut vitamina C-30 de grame, amidon, vitamina D și zinc și la revedere, în 5 zile au ieșit negativ. Doctorii le-au aplicat tratamentul, nu eu," a spus Gigi Becali.