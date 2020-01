Gigi Becali despre demisia lui Piţurcă: "Dumnezeu le face pe toate, nu eu"

"L-am bătut eu pe Pițurcă? L-a bătut Vintilă. Dumnezeu le face pe toate, nu eu. Până la urmă, ești tu Pițurcă, dar n-ai cum să-i bați pe Coman, Man, Moruțan și toată elita FCSB-ului.

Gigi Becali a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro pentru Dennis Man

Oamenii râd, dar Pițurcă nu e prost! Vina lui a fost că la început a declarat că va câștiga campionatul fără să facă o analiză a lotului. El trebuia să vadă de atunci dacă era specialist și să spună că nu poate face performanță cu acel lot", a declarat Gigi Becali pentru GSP.ro.

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Victor Pițurcă a explicat de ce a plecat de la Craiova: „Dacă luam cei 4-5 jucători de care eu consideram că avem nevoie, crezi că mai plecam? Evident că rămâneam fiindcă aș fi simțit că avem șanse la campionat.

Nu vreau scandal, nu vreau să vorbesc urât despre nimeni din club, îmi doresc ca Universitatea Craiova să aibă în continuare rezultate, dar eu am decis să mă opresc. Am realizat că nu mă pot bate cu celelalte candidate la titlu și, repet pentru a o suta oară, eu nu stau să mă bată pe mine Gigi Becali fiindcă nu am la dispoziție lotul pe care mi-l doresc eu".