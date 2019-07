Gigi Becali, despre scandalul cu CSA Steaua: "Să fie talpanizată România. Judecătoarei i-a fost milă de el, că e plângăcios"

"Asta e, ce să facem acum. Să fie talpanizată România. Nu vreau să vorbesc urât de nimeni. El nu şi-a făcut meseria cu bună credinţă. Judecătoarea asta, cred că i-a fost milă de el că e plângăcios. E bine totuşi că e miloasă. Nu mai vreau să vorbesc despre Talpan", a afirmat Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit şi despre situaţia lui Ianis Hagi. "Dacă se vorbeşte de 12 milioane, chiar dacă e 9, 8, 10... e bine. Chiar dacă nu pleacă acum e şi mai bine. El la ora asta face să spunem 12. Dar orice zi care trece la el se înmulţeşte suma. Eu dacă eram, nu-l dădeam acum. Îl ţineam, îl dădeam cu 100. Peste doi ani. Asta-i valoarea lui, peste doi ani asta valorează. Peste doi ani să vedem cine e Joao Felix şi cine e Ianis Hagi. Să vedem cine e mai tare. Eu zic că Ianis".

Becali a mai declarat că i-a mărit contractul lui Florinel Coman. "De două luni de zile i-am mărit contractul ca să nu plece. Avea 12.500, acum are 15.500. Băiatul n-are niciun fel de problemă. Aştept. Are 21 de ani Coman, Man 21 de ani, Moruţan 20 de ani. De ce să mă grăbesc? Ce, au intrat zilele în sac? Moruţan a avut o întindere musculară mică. El e atât de puternic, are ligamente de taur", a afirmat el.

Gigi Becali a precizat că nu mai achiziţionează jucători "la foc automat" şi nu va vinde ieftin, interesul fiind banii care ar putea veni pentru participarea în Liga Europa. "Nu mai procedez ca înainte, la foc automat. La anul nu mai vreau să fac curăţenie. Vreau să iau jucători care să joace. Nu vreau să dau în fiecare an afară 5-6 jucători care nu au făcut faţă la FCSB. Să joace la ora asta ce avem şi apoi vedem, mai avem două luni de transferuri. Interesul este Liga Europa, grupe. Pentru ce să vând jucător cu 4, 5 sau şase când mă interesează 20? Vând cu mult, bine. Nu? Nu pleacă nimeni. Cumpăr tot ieftin, vând tot scump", a explicat Becali.