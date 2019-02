Gigi Becali, MESAJ HALUCINANT pentru fotbalişti: "Internetul îţi mănâncă creierul". Ce le cere jucătorilor care au WhatsApp

Gigi Becali a povestit că a renunţat la aplicaţia WhatsApp deoarece primea prea multe clipuri religioase.

"Ca să facă fotbal total, puştii ăştia trebuie să înţeleagă să lase telefonul mobil, whatsapp-urile. Nu poţi să faci fotbal total dacă stai pe telefon, pentru că îţi mănâncă creierul! În loc să faci fotbal, te gândeşti la imaginile alea. Eu am scos whatsapp-ul. Mă încurca şi l-am închis. Şi am zis: de acum orice călugăr, preot care vrea să vorbească cu mine, dacă are whatsapp, îl blochez. Cine are whatsapp, îi dau blocaj, nu vorbesc cu el. Eşti călugăr sau eşti regizor de film? Dacă eşti regizor, pleacă de la călugărie. Toată ziua filme, clipuri, clipuri... Ce-mi daţi mie clipuri religioase, mă? Nu mai vreau telefon cu digital, vreau cu butoane să iau. De când am închis whatsapp-ul, de vreo cinci zile, mamă, ce bine, ce dorm liniştit, mamă, ce odihnit sunt, mamă, ce energie am! Mă înnebunea whatsapp-ul, pi-pi-piu, pi-pi-piu, pi-pi-piu, toată ziua whatsapp!", a spus Gigi Becali.

"Mă, copii, dacă vreţi fotbal total, lăsaţi telefonul, Internetul! Stau în cantonament şi toată ziua pi-pi-piu, pi-pi-piu, cu ochii pe telefon, pe Internet. Păi, dacă te uiţi pe Internet, îţi mănâncă creierul, te gândeşti cu creierul numai la ce ai văzut pe Internet şi nu mai poţi fotbal total şi nu mai faci 50 de milioane şi te duci în Arabia sau în Turcia sau în China. Numai Internet şi numai prostituţie, te gândeşti la femeile alea pe care le-ai văzut pe Internet şi nu mai poţi să joci fotbal total. Toată ziua Facebook-ul, să vadă ce a zis ăla, ce a zis ailaltă, ce a făcut ăla, ce-a făcut ailaltă, toată ziua pe Instagram, ce-a făcut ălă, viaţa lui ăla, unde s-a dus ăla, ce şi-a cumpărat ăla, ce şi-a cumpărat ălălaltul, toată ziua fac asta şi le mănâncă creierul. Lui Alibec i-a mâncat jocul pe calculator creierul. Man are digital, dar nu se uită pe Interent, el când are pauză doarme", a mai spus patronul celor de la FCSB.

"Coman trebuia să spargă avioane, nu creşte, de aia nu am curaj să zic de el, deşi e mai talentat (n.r. - decât Man). Dar aici e cu munca, caracterul, bărbăţia. Oamenii, ca să dea 50 de milioane pe un jucător, au nevoie de fotbal total. Dacă nu faci fotbal total, nu îţi mai dă nimeni 50 de milioane pe el, nici zece, îţi dă nouă. Man face fotbal total. Ce înseamnă fotbal total, vă traduc şi eu, care nu sunt profesionist, fază ofensivă, fază defensivă. Nu o faci faza defensivă, nu faci fotbal total, nu te duci în Anglia, Italia, Spania, te duci în China, te duci în Turcia, te duci în Arabia. Stanciu nu a jucat fotbal total, atât e valoarea lui, pentru că nu-i permitea fizicul lui. Mitriţă poate e cel mai bun din România la ora aceasta, cel mai bun, nu cel mai valoros, e difierenţă, dar fizicul lui nu-i permite să facă fotbal total", a încheit Gigi Becali.