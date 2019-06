Gol fabulos marcat de Wayne Rooney în America. Fostul star al lui United a încris din propria jumătate de teren VIDEO

Fostul jucător de la Manchester United şi Everton l-a văzut ieşit din poartă pe portarul oaspeţilor şi a decis să şuteze din propria jumătate. Mingea l-a depăşit pe Brian Rowe, iar Rooney a reuşit unul dintre cele mai spectaculoase goluri din cariera sa.

A fost unicul gol al partidei de la Washington, DC United obţinând victoria. Echipa lui Rooney ocupă locul trei în Conferinţa de Est, cu 30 de puncte acumulate în 18 partide. Wayne Rooney evoluează din iulie 2018 la DC United, pentru care a înscris deja 22 de goluri în 39 de apariţii. În acest sezon, acesta a înscris de 10 ori în 18 meciuri.

Wayne Rooney stole the show with a goal from his own half against Orlando. https://t.co/uTlkYtwdDw