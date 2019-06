Golul anului? Un fotbalist care a jucat şi la Viitorul a marcat din lovitură liberă, din propria jumătate de teren VIDEO

Harold Goulon, care a evoluat în trecut la grupări precum Middlesbrough şi Blackburn Rovers, dar şi pentru Omonia Nicosia şi Viitorul Constanţa. La Viitorul a venit în ianuarie 2016 şi a stat până la finalul respectivului sezon, timp în care a jucat patru meciuri în tricoul trupei lui Hagi.

Zilele acestea un gol al lui Goulon a devenit viral. În meciul cu Perak FA, din semifinalele Cupei el a marcat din propria jumătate de teren, din lovitură liberă.

Stop what you're doing and watch this OUTRAGEOUS free-kick.