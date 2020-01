GRAMMY 2020. Billie Eilish, marea câştigătoare: cinci premii din şase nominalizări. Are şi piesa anului: "Bad Guy"

GRAMMY 2020. Billie Eilish, Lizzo şi Lil Nas X au fost principalii nominalizaţi ai galei. Găzduită de Alicia Keys, pentru a doua oară consecutiv, gala a început într-o notă sobră: "Astăzi, mai devreme, Los Angeles, America şi întreaga lume a pierdut un erou. Şi, efectiv, stăm aici, în casa contruită de Kobe Bryant, cu inimile frânte. Nu ne-am fi imaginat într-un milion de ani că vom începe show-ul aşa".

GRAMMY 2020. Înainte de începerea galei, zeci de fani ai baschetbalistului s-au adunat în faţa Staples Center pentru a-l omagia. Ecranele amplasate în afara centrului au rulat un in memoriam, iar steagurile au fost coborâte la jumătate. A fost ţinut şi un moment de reculegere înaintea galei, condus de Harvey Mason Jr., CEO interimar al Recording Academy.

GRAMMY 2020. Cântăreaţa Billie Eilish, în vârstă de 18 ani, şi fratele ei, producător, au câştigat şase trofee, după ce au primit şapte selecţii. Albumul ei de debut, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", a fost desemnat albumul anului, iar artista a câştigat şi titlul de cel mai bun nou artist. Cântecul anului a fost desemnat „Bad Guy", compus de Billie Eilish O'Connell şi Finneas O'Connell şi interpretat de Billie Eilish, care a fost ales şi înregistrarea anului. Eilish s-a impus şi la categoria „Best Pop Vocal Album", cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go". Finneas a fost desemnat câştigator şi la categoria „Best Engineered Album, Non-Classical". Billie Eilish a devenit, astfel, cea mai tânără câştigătoare a principalelor patru categorii ale premiilor Grammy.

GRAMMY 2020. Lizzo a câştigat la categoriile „Best Pop Solo Performance", cu „Thruth Hurts", la „Best Traditional R&B Performance", cu „Jerome", şi „Best Urban Contemporary Album", cu „Cuz I Love You (Deluxe)". Cel mai bun album rap a fost ales „Igor", semnat Tyler, The Creator.

GRAMMY 2020. În sfera rock, s-au impus: Gary Glark Jr. la categoria „Best Rock Performance" şi „Best Rock Song" (cu „This Land"), Tool la categoria „Best Metal Perfoamnce" (cu „7empest"), Cage The Elephant la categoria „Best Rock Album" (cu Social Cues"). Cel mai bun album R&B a fost desemnat „Venture", semnat Anderson Paak.