Articol publicat in: Societate

"Greta de România", scrisoare emoţionantă pentru preşedintele Klaus Iohannis

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 50 min) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net "Domnule Iohannis, nu vă gândiți la dumneavoastră". Scrisoarea unei copile de 11 ani către preşedintele României a devenit virală.

Andra Cojocaru, elevă în clasa a V-a, în București, la Școala Mărțișor, a primit ca temă, la Educație Civică, să scrie o scrisoare pe orice subiect către o personalitate. La liberă alegere. Iar copilul a ales să îi scrie Președintelui României următoarea scrisoare, postată pe blogulmamei.ro. "Domnule Klaus Iohannis, Am o întrebare pentru dumneavoastră: "De ce în țara aceasta atât de multe păduri sunt defrișate, lăsând în urmă doar o amintire frumoasă, la care cu greu te gândești?". Atâte animale și insecte și păsări își pierd casele, nevoite fiind să se mute în alte părți necunoscute de ele și care nu le sunt așa de familiare. O țară frumoasă, curată și liniștită este o țară verde, cu ecosistemele naturale nepoluate, cum s-ar zice, "neatinse de om". Dacă fiecare om ar planta un copăcel odată la un an, am putea recupera tot ce am pierdut în toți acești ani în care natura ne-a oferit tot ce avea mai de preț: aer curat, flori parfumate, păsări măiastre, căprioare zburdalnice și câte și mai câte... Eu cred în viitor și în puterile oamenilor. Tocmai de aceea, sunt mândră că sunt româncă și am speranța că în câțiva ani putem schimba ceva. Ar trebui să începem fiecare cel puțin cu un simplu gest: cel de a nu arunca gunoaie pe jos. Poate să pară un lucru nesemnificativ, dar puțin cu puțin, observăm niște rezultate minunate! Nu vă gândiți la dumneavoastră, ci la urmași, la copiii cărora destinul li se află în mâinile noastre. Așa cum cei de dinainte au avut grijă să ne ofere ă țară bogată în minereuri, aer curat și o natură superbă, putem încerca să facem și noi acest lucru. Vă mulțumesc că mi-ați citit mesajul și sper să observ niște schimbări. Cu respect și speranță, Cojocaru Andra, 11 ani". loading...

