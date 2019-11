Greta Thunberg este o călătoare în timp care a venit să ne salveze. Imaginea pe care se bazează teoreticienii conspiraţiei e fără dubii

Teoreticienii conspiraţiei susţin acum teza conform căreia Greta Thunberg ar fi o călătoare în timp trimisă în vremurile noastre ca să ne salveze. Concret, aceasta ar fi venit din 1898, iar mărturia adusă este o fotografie care înfăţişează o adolescentă de acum 121 de ani care arată exact ca activista suedeză.

Fotografia a fost descoperită în arhivele Universităţii din Washington, iar a devenit instantaneu virală pe reţelele de socializare şi le-a dat apă la moară celor atraşi de teoriiile conspiraţioniste.

În luna august, Greta Thunberg a traversat Atlanticul către SUA la bordul unui iaht cu zero emisii poluante, după ce a refuzat călătoria cu avionul invocând emisiile de CO2 generate de aviaţie. Ea a parcurs acest drum pentru a participa la summitul ONU privind acţiunea climatică şi a rămas în SUA cu intenţia ca de acolo să plece pe cale terestră în Chile, unde fusese programat să se desfăşoare între 2 şi 13 decembrie summitul asupra schimbărilor climatice, COP25. Însă în urma protestelor violente din această ţară, guvernul de la Santiago de Chile a renunţat la găzduirea summitului, care se va defăşura în Spania, la Madrid.

Is Greta Thunberg actually a time traveler sent from the future to save us? That's what some are thinking after seeing this photo from 1898 pic.twitter.com/2VR8vgbzRY