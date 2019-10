Articol publicat in: Politica

Guvernul ORBAN, negocieri complicate. Tratativele cu USR-PLUS, reluate săptămâna viitoare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, după consultările cu Ludovic Orban, că s-a discutat despre obiectivele susţinute în spaţiul public de Alianţa 2020 USR-PLUS, existând o ”deschidere explicită” din partea premierului desemnat. Barna anunţă o nouă rundă de discuţii săptămâna viitoare. Guvernul Orban strânge greu voturile pentru a trece de Parlament. ”Am avut o primă rundă de consultări am discutat exact despre obiectivele asupra cărora Alianţa USR PLUS a vorbit în spaţiul public. A fost o primă discuţie, o să vedem ce se va întâmpla luni, am stabilit să ne revedem marţi – miercuri. A existat o deschidere explicită a premierului, a spus că susţin, urmează să întreprindă dialog şi negocieri”, a declarat, vineri, Dan Barba, după discuţiile cu Ludvic Orban. Barna a reiterat proiectele importante pentru USR şi a spus că aşteaptă să vadă paşii concreţi care se vor întâmpla luni sau marţi în sensul adoptării acestora. ”Dacă aceste lucruri se întâmplă, este un mesaj că lucrurile se schimbă în România şi un mesaj că ieşim de su umbra aceasta a PSD care pur şi simplu de trei ani şi jumptate aproape ne scoate din Europa”, a mai spus Barna, afirmând că ”obiectivul pe termen scurt este ca aceste subiecte să ajungă pe masa Parlamentului”. ”Chiar suntem curioşi ce partid politic ar putea să voteze astăzi împotriva iniţiativei Fără Penali”, a mai declarat Dan Barna. El a precizat că nu s-a discutat despre intrarea la guvernare a USR. USR a transmis, marţi, că este dispus să voteze Guvernul Orban, după ce a constatat că nu există voinţă politică pentru organizarea alegerilor anticipate, dar a pus patru condiţii: alegerea primarilor în două tururi, adoptarea iniţiativei ”Fără Penali”, desfiinţarea recursului compensatoriu şi consultarea Parlamentului în vederea desemnării comisarului european. USR a transmis, marţi, că este dispus să voteze Guvernul Orban, după ce a constatat că nu există voinţă politică pentru organizarea alegerilor anticipate, dar a pus patru condiţii: alegerea primarilor în două tururi, adoptarea iniţiativei ”Fără Penali”, desfiinţarea recursului compensatoriu şi consultarea Parlamentului în vederea desemnării comisarului european. loading...

