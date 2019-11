Guvernul Republicii Moldova a căzut. 63 de deputaţi au votat pentru moţiunea de cenzură

Pe parcursul celor 28 de ani de independenţă ai Republicii Moldova, trei guverne au căzut în urma votului de neîncredere - cele conduse de Ion Sturza, Vlad Filat şi Valeriu Streleţ.

Guvernul instalat în iunie este cel mai incompetent guvern din istoria Republicii Moldova. În 5 luni de zile nu am văzut niciun proiect pentru oameni. Din contra, din răzbunare, ați anulat sau trunchiat proiectele bune lansate de noi: Drumuri Bune, Prima Casă, Un doctor pentru tine, cutiile pentru nou-născuți, 600 de lei pentru pensionari, tichetele de masa. V-ați speriat pentru că oamenii cer de la guvernare lucruri concrete și voi nu le puteți oferi și ați decis să plecați.



De când ați venit la putere, vă tot lăudați că deconspirați scheme de milioane. Dacă au existat scheme de câte 400 de milioane de lei pe lună, în 5 luni unde sunt cele 2 miliarde de lei din scheme? De ce nu vin în buget? Sau schemele continuă, sau mințiți cu nerușinare. Ne-ați acuzat că ar fi existat scheme și la energia electrică, din cauza cărora lumina e scumpă. Dacă ați oprit acele scheme, de ce s-a scumpit lumina? Se scumpesc produsele alimentare și serviciile de transport. Oamenii nu știu nici măcar dacă vom avea sau nu gaz la iarnă. V-ați speriat că nu veți reuși să gestionați această criză și ați decis să plecați de la Guvern.



Guvernul Republicii Moldova condus de Maia Sandu a picat marţi, după ce moţiunea de cenzură iniţiată de PSRM a fost adoptată, cu susţinerea parlamentarilor PDM, anunţă unimedia.info. "Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Astăzi guvernul nu este demis, astăzi luăm act de decizia acestui guvern de a pleca.









Zinaida Greceanîi: "Cine oare a declanşat această criză. Stimaţi colegi, vă rog să vă calmaţi. Cei care suntem aici încă nu suntem tot poporul. Cred că nici pe departe nu au dreptul să vorbească în numele poporului Republicii Moldova. Supun votului moţiunea de cenzură".

Maia Sandu: Noi am creat o majoritatea parlamentară pentru a salva oamenii de sărăcie. Voi vreţi să vă salvaţi averile şi palatele. Cred că aici sunt şi din cei care nu doresc să participe la jocuri murdare. Îmi pare rău că vă lăsaţi folosiţi că nu opuneţi rezistenţă celor speriaţi. Astăzi cei speriaţi sunt mai mulţi. Ei iau în derâdere onestiatea, moralitatea. Când au văsut că noi nu mergem la şarlatanii, că nu ne pot corupe, s-au sfătuit cum să scape de noi. Aţi decis să scăpaţi de noi când am adus bani în ţară, când am deschis uşile. Vreţi să continuaţi schemele nestingherit, iar noi vă punem piedici. Pentru că vreţi să nu vă dea nimeni peste mîini, când furaţi. Din discursurile Dvs. am înţeles că sunteţi împotriva justiţiei, împotriva oamenilor. Măcar nu aveţi curajul să vă asumaţi răspunderea pentru acest vot.