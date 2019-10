Articol publicat in: Politica

GUVERNUL VIORICA DĂNCILĂ a căzut, moţiunea de cenzură a fost votată în Parlament. Cum va fi desemnat noul Guvern

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit joi în şedinţă comună pentru dezbateri şi vot asupra moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă. 238 de parlamentari au votat la moțiune. Liberalul Rareș Bogdan anunță deja căderea Guvernului Dăncilă. "Guvernul a căzut, cred că moțiunea a trecut și mai cred că cu o diferență mai mare decât a căzut în urmă cu 7 ani Guvernul MRU”, a spus Rareș Bogdan, la Parlament. Dacă moţiunea de cenzură este adoptată, atunci, în conformitate cu Legea de organizare şi funcţionare a Guvernului, Cabinetul Dăncilă va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege. În paralel, articolul 103 din Constituţie stabileşte că Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Odată cu depunerea jurământului de învestitură în faţa preşedintelui Iohannis, noul Guvern îţi poate începe activitatea. loading...

