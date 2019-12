Hagi, un monument al deznădejdii: Dacă nu simţiţi, înseamnă că Hagi nu a făcut nimic în fotbalul românesc. Generaţia de aur e eliminată

"N-am ce să vorbesc. Scuzele sunt scuze. Nu e nicio dezamăgire. Nimeni nu e obligat. Trebuie să simţi. Dacă voi nu simţiţi înseamnă că Hagi nu a făcut nimic în fotbalul românesc. Hagi n-a făcut nimic pentru fotbalul românesc. Dar eu ştiu un lucru: eu sunt singurul din România între primii 100 de fotbalişti din istorie. Fotbalul românesc l-am jucat pentru România, contează mai puţin ce gândesc alţii.

Eu ştiu ce am făcut pentru fotbalul românesc. Sunt activ. Nu stau acasă şi am investit în tineri care s-au dus la nivel foarte mare. Probabil a deranjat foarte tare acea performanţă la U21, Hagi a avut prea mulţi jucători. A fost toată România şi eu n-aveam loc. Ok, care-i problema? Eu nu sunt de ambasador, eu sunt tehnic, îmi place partea tehnică. Nu învinuiesc pe nimeni, e alegerea fiecăruia, dar eu ştiu ce am făcut şi asta nu o să puteţi să o ştergeţi niciodată. Generaţia de aur e eliminată, e scoasă din fotbalul românesc, iar acea generaţie v-a făcut mândri. Şi nimeni un mai e, că nu e loc. Dar eu mi-am găsit loc la Constanţa, cât oi mai sta. Nu vreau statuie", a spus Gici Hagi la Digi Sport.

În ceea ce priveşte partida cu Astra, Gheorghe Hagi a precizat că golul a venit din cauza unei greşeli incredibile a jucătorilor săi. "Am încercat să-i desfacem, ştiam că e o echipă cu jucători care speculează foarte bine momentele. Am pregătit totul, dar în ultimele minute a venit şi puţină oboseală şi s-a făcut o greşeală mare la gol. La fel ca la Botoşani, o greşeală incredibilă. Să intre singur de la centrul terenului... Greşeală mare a mijlocaşilor şi a fundaşilor centrali. Ăsta e fotbalul, n-avem ce face. Mergem înainte. Câteodată trebuie să ştii să strângi rândurile. Vom analiza bine de mâine încolo".

Formaţia Viitorul Constanţa a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XIX-a a Ligii I. Golul a fost marcat de Valentin Gheorghe, în minutul 77.

Marţi, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, i-a cerut iertare, printr-o scrisoare deschisă, lui Gheorghe Hagi pentru că nu l-a invitat la tragerea la sorţi a Euro-2020.