Halucinant, Luis Suarez a cerut henţ la portar. Goalkeeper-ul tocmai respinsese o minge din careul mic VIDEO

Numai că faza s-a petrecut în apropierea careului mic al porţii chiliene, iar Arias a respins în corner un şut din unghi al lui Suarez. Uruguayanul a făcut semne agitate cu mâinile pe sus că portarul a comis.... un henţ.

Suarez i-a mai cerut arbitrului de centru să-l elimine pe fundaşul chilian Gonzalo Jara pentru că i-a dat un şut unui spectator care intrase pe teren. Fanul a pătruns pe la centrul terenului şi a oprit balonul trimis de chilieni, în timpul jocului, din terenul lor în cel advers. Suporterul a făcut apoi un ocol pe teren, alergat de forţele de ordine care încercau fără succes să-l prindă. Când a trecut pe lângă Jara, fundaşul l-a lovit tare cu piciorul, iar "invadatorul" a căzut pe teren, fiind astfel imobilizat de stewarzi. Pentru acest gest, Suarez a vrut eliminarea chilianului şi s-a repezit să-i ceară acest lucru arbitrului. Brazilianul Raphael Claus nu a ţinut cont de sfaturile lui Suarez şi nu a scos din buzunar nici cartonaşul galben.

Naţionala Uruguayului a învins, luni, la Rio de Janeiro, cu scorul de 1-0 (0-0), reprezentativa statului Chile, câştigătoarea ultimelor două ediţii, în etapa finală a Grupei C a Copei America. Cavani a marcat golul, în minutul 82.

Uruguay a câştigat grupa, cu 7 puncte, umată de Chile, cu 6 puncte, Japonia, cu două puncte şi Ecuador, cu un punct, ultimele două echipe fiind eliminate.

Victoria uruguayenilor îi trimite pe chilieni în sferturi în faţa Columbiei, una dintre cele mai în formă echipe de la actuala ediţie (maximum de puncte într-o grupă cu Argentina, Paraguay şi Qatar). Cavani, Suarez şi colegii lor vor da piept cu Peru, în sferturi.

There is only 1 player in the world who would call for a handball against the goalkeeper: Luis #Suarez.pic.twitter.com/vGHUVwkP7w