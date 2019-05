Haos la Paris, cu ocazia demonstraţiilor de 1 Mai. IMAGINI ŞOCANTE cu violenţele VIDEO

Manifestaţia Vestelor Galbene era planificată să înceapă la ora locală 14.30 (ora 15.30), dar confruntările dintre poliţie şi protestatari au început mult mai devreme. Înaintea mitingului, 165 de persoane fuseseră arestate, iar 9.000 se aflau sub supraveghere specială, potrivit rapoartelor poliţiei.

Jurnaliştii prezenţi la faţa locului relatează că manifestanţii aruncă în forţele de ordine cu pietre şi dau foc la canistre cu benzină, Mai multe persoane, din ambele tabere, au fost rănite. Confruntările sunt în toi.

Chaos in the streets of #Paris during #MayDay #YellowVest demonstration https://t.co/f12FtZbgQQ pic.twitter.com/ZsQLLHfCDL