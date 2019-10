Articol publicat in: Societate

Haos şi groază în traficul bucureştean. Doi pietoni au fost loviţi cu maşina de un şofer urmărit de Poliţie

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un şofer este cercetat de poliţişti, după ce a refuzat să oprească la semnalele acestora deoarece circula pe contrasens, ulterior accidentând doi pietoni şi fugind într-un complex comercial, unde a fost prins, a informat luni Brigada Rutieră. Bărbatul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, pentru părăsirea locului accidentului, dar şi pentru acte de agresiune asupra poliţiştilor şi refuzul de a opri la semnalele regulamentare ale acestora. Poliţiştii rutieri au urmărit autoturismul condus de bărbat din Piaţa Victoriei, unde a fost observat că mergea pe contrasens, până în zona Străzii Liviu Rebreanu. "Astăzi, în jurul orei 13,00, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu în zona Piaţa Victoriei au observat un autoturism ce se îndrepta spre piaţă circulând pe contrasens. Au efectuat semnal regulamentar de oprire, dar şoferul şi-a continuat drumul. S-a plecat în urmărirea autoturismului, iar pe Şoseaua Ştefan cel Mare echipajul de poliţie rutieră a reuşit oprirea acestuia. S-a încercat legitimarea conducătorului auto, dar acesta a refuzat cu agresivitate şi a demarat, continuând deplasarea pe linia de tramvai", se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere. Poliţiştii au continuat urmărirea, iar în zona Bulevardului Camil Ressu şoferul autoturismului urmărit a accidentat doi pietoni, după care a continuat să se deplaseze până în zona Străzii Liviu Rebreanu, unde a abandonat maşina şi a intrat într-un complex comercial. Aici, el a fost imobilizat de către poliţişti. Bărbatul a fost condus la sediul subunităţii de Poliţie, unde este audiat. El a fost testat cu aparatul alcooltest, precum şi cu Drugtest, ambele fiind negative. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay