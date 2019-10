Horoscop 1 noiembrie 2019. Zodia care începe cu dreptul noua lună. Previziuni complete

HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Astazi te poti ocupa de relatiile cu strainatatea, dialogand sau scriind mesaje partenerilor si cunoscutilor din alte tari. Canalizeaza-te pe discutii mai putin importante, deoarece s-ar putea ca peste cateva zile sa te razgandesti sau ceilalti sa isi schimbe planurile comune cu tine.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Chestiunile financiare in care esti implicat alaturi de altii te preocupa intreaga zi. Pe de o parte este nevoie sa achiti facturi sau taxe restante, pe de alta parte cauti modalitati de investitii financiare pe termen lung. Recomandabil este sa ai in vedere sfaturile si ideile rudelor sau prietenilor apropiati.

HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Este o zi buna pentru a pune la punct si lamuri detalii legate de parteneriate si proiecte comune cu altii. Faptul ca esti foarte preocupat cu activitatile profesionale, partenerul de viata se simte neglijat si de aici apar si discutiile aprinse. Echilibreaza-ti eforturile si gandurile, astfel incat sa poti face fata si la serviciu, dar si in relatiile cu cei dragi.





HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Agitatia de la serviciu te poate obosi mult. Cu intelepciune si rabdare, vei reusi sa iti rezolvi si chestiunile profesionale, dar si cele de rutina ale casei. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca organsimul iti este obosit, vulnerabile fiind in primul rand ficatul, dar si aparatul respirator. Evita consultatiile si analizele medicale.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Persoana iubita sau copiii te solicita din plin astazi. Fie trebuie sa desfasori activitati comune cu acestia, fie au nevoie de sfaturile tale sau au nevoie de sustinerea ta financiara. In orice situatie, te vei putea bucura si tu de prezenta lor in preajma ta si de faptul ca te implica in ale lor. Chiar daca apar si nori in aceste relatii, tot poti gasi aspecte de care sa te bucuri.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Este o zi in care sufletul tau are nevoie de linistea casei si de dialogurile cu membrii familiei. Pe de alta parte, prietenii iti sustin planurile domestice, insa cei dragi nu prea. Ai suficienta energie si ajutor din partea altora, astfel incat sa iti indeplinesti dorintele si nevoile legate de spatiul locativ. Tine cont si de membrii familiei, insa cu rabdare si prudenta explica-ti deciziile si actiunile pe care doresti sa le intreprinzi.





HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Ziua debuteaza cu mai multe drumuri pe distante scurte, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale, fie cineva apropiat are nevoie de ajutorul tau. Dialogurile cu ceilalti sunt tensionate, asa incat fii prudent si evita sa raspunzi la provocari. Sefii sau autoritatile oficiale pe care le intalnesti astazi iti traseaza indatoriri noi, pe care trebuie sa le rezolvi in termen scurt.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Se contureaza venituri suplimentare din munca desfasurata in strainatate sau se prefigureaza variante noi de castig, lucrand in echipa cu parteneri straini. Chiar daca, deocamdata esti nemultumit de bugetul disponibil, lucrurile ti se vor aranja favorabil. Energia vitala este redusa, de aceea dozeaza-ti eforturile si ingrijeste-ti trupul si sufletul mai mult.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Starile tale de spirit sunt schimbatoare si cu greu ceilalti iti intra in voie. Linisteste-te, detaseaza-te de tumultul cotidian si dezvolta-ti increderea in propriile forte. Senzatia ca se petrec multe si marunte in spatele tau sunt persistente, mai ales in domeniul profesional, dar de fapt ti se pregatesc lucruri bune. Beneficiezi de protectie divina in secret.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Minunat ar fi sa fii discret si detasat de forfota zilnica. Afectiunile legate de ficat, coapse sau aparat respirator iti pot crea neplaceri, insa o hrana usoara, eforturi dozate si o plimbarea in aer liber iti sunt suficiente pentru a te reface. Dupa-amiaza te vei simti mai bine. Sunt momente favorabile pentru alcatuirea planurilor noi de actiune, dar si pentru inceperea unui program indelungat de ingrijire corporala.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Relatiile cu prietenii si protectorii sunt la ordinea zilei. Cu ajutorul acestora vei reusi sa rezolvi chestiuni profesionale, dar vei afla si informatii secrete vizavi de viitoarele actiuni si proiecte din sfera profesionala. Totusi, ar fi bine sa asculti, sa vorbesti putin si sa nu iti divulgi intentiile. Asta pentru ca s-ar putea sa te razgandesti peste cateva zile.



HOROSCOP 1 NOIEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Se contureaza discutii aprinse cu sefii si rasturnari de situatie in activitatile profesionale. Totusi nu pune baza pe cele petrecute astazi, intrucat peste cateva zile apele se vor linisti. Faptul ca esti din ce in ce mai creativ la serviciu, asta te scoate in evidenta si unii colegi iti pun bete in roate. Ocupa-te in continuare de treburile tale in maniera aleasa de tine, pentru ca in curand eforturile iti vor fi recunoscute si valorificate.