HOROSCOP 10 SEPTEMBRIE 2020. Crize financiare, crize de gelozie, cumpene de tot felul

BERBEC

Astazi, este important ca Berbecul sa nu se clatine de la o extrema la alta, ci sa adere la masura. Aceasta afirmatie se aplica muncii, jocului, mancarii si relatiilor. In cazurile in care trebuie sa faceti o alegere si aveti putine informatii, mizati-va pe intuitie. Intarzierea deciziei va fi mai rea decat a face o alegere gresita, deoarece daca se intampla ceva, va puteti regla cu usurinta cursul, altfel ocazia va fi ratata.

TAUR

Taurul poate incepe sa se simta obosit de independenta si libertatea sa. Este bine cand esti liber sa faci orice vrei. Dar dorul dupa o relatie iti va anula libertatea si vei privi din ce in ce mai mult catre prietenele si prietenii fericiti casatoriti. Vei dori sa ai langa tine o persoana apropiata, pe care sa te poti baza in momente dificile, iar astazi este destul de propice cautarii sale. Prietenii, munca si hobby-urile vor deveni surse de noi cunostinte, si mai ales cei disperati se pot inregistra pe un site de intalniri.

GEMENI

Ziua va fi marcata de realizari in materie de munca. Proiectele dvs. vor da primele rezultate pozitive, care vor arata ca va deplasati in directia corecta. Acesta este un stimulent pentru a dubla eforturile de a profita de vremuri favorabile. Daca exista unul care nu reuseste printre proiectele dvs., inchideti-l acum inainte ca acesta sa devina o cauza a epuizarii resurselor si a esecului. Pe fundalul succesului in munca si afaceri, relatiile cu colegii se pot deteriora.

RAC

Racul poate continua sa fie presat de rude astazi. Vorbeste in finantele tale. Rudele solicita de la dvs. sa incepeti sa castigati mai mult si sa „legati” proiecte pentru suflet, care nu aduc bani si uneori necesita investitii semnificative din bugetul familiei. Nu conduce conversatia la o cearta. Daca aveti ceva de spus si va simtiti bine, spuneti-l si nu renuntati. In acelasi timp, analizeaza-te, chiar te multumesti cu „firimituri” cand ai putea castiga mai mult?

LEU

Activitatea de afaceri va va permite sa faceti progrese semnificative in munca si in proiectele dvs. personale. Daca ati ales vectorul de directie corect, atunci implinirea unei dorinte indelungate va fi la distanta. Si numai determinarea va va permite sa obtineti ceea ce doriti astazi. Orice lasitate aflata la un pas de linia de sosire va fi considerata de Soarta ca o tradare a idealurilor sale si ca o pedeapsa te va lipsi de o sansa. Sentimentele tale de iubire iti pot intoarce mult capul. Va trebui sa apelezi la logica pentru a te ajuta sa vezi cum te trateaza cu adevarat partenerul tau.

FECIOARA

Negocierile cu partenerii si colegii vor duce la succes. Norocos in afaceri. Ideile tale sunt proaspete si solicitate, iar nisa este complet gratuita pentru moment. Inca nu exista concurenta, asa ca, in masura in care puteti procesa cereri, veti castiga atat de multi bani. Profitul rezultat nu trebuie pus in circulatie in totalitate, asigurati-va ca alocati bani pentru nevoile familiei si cheltuielile personale. Se asteapta o conversatie dureroasa cu un prieten sau partener, urmata de o defalcare completa.

