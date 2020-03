HOROSCOP 11 MARTIE 2020. Zi cu multe "gropi" financiare, scandauri conjugale şi probleme de sănătate

HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Fiti amabil cu prietenii si colegii de munca. Astfel nu veti rata ocazia de a da peste o relatie care va sporeste increderea in propria persoana.



HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Nu e o idee buna sa va scufundati in munca azi. Relaxati-va si veti fi sigur ca, odata calmat, veti face munca mult mai bine.

HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Lucurile bune sunt la ordinea zilei, acum ca dovediti ca aveti gusturi fine. Impartasiti-va ideile financiare cu cei dragi. Fiti atent, nu tot ceea ce straluceste e valoros. Ganditi frumos, dar nu va lasati imbatat de lucruri superficiale.



HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Disciplina personala e pusa la incercare de un obstacol neprevazut, peste care se pare ca nu puteti trece. E posibil sa fiti in preajma unei persoane mai in varsta, care va influenteaza negativ viziunile asupra vietii. Mai bine ii evitati compania.





HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Prieteniile sunt puse la incercare si s-ar putea sa descoperiti ca cineva din anturaj e cu doua fete. Inainte de a trage totusi concluzii pripite, ar fi bine sa purtati o discutie lamuritoare cu persoanele care va nedumeresc.



HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Sunteti deprimat si recurgeti la consolarea prin excesele culinare. Mai bine faceti o plimbare in parc. O persoana apropiata va cere ajutorul intr-o problema legata de sanatate.





HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Monotonia va este sparta de socializare. Prietenii sunt atrasi de farmecul, entuziasmul si energia dumneavoastra. Bifati si timp pentru distractie in agenda dumneavoastra.



HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Chiar cand credeati ca ati batatorit cararile iubirii, noi gropi apar pe drumul dumneavoastra. Veti fi nevoit sa analizati indeaproape impedimentele din relatia dumneavoastra.



HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Calatoriile sunt exact ceea ce va lipseste in aceasta perioada. Treceti peste lenea caracteristica si adunati-va prietenii pentru a petrece clipe placute alaturi de ei.



HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Un prieten va cere ajutorul si aveti tendinta sa interpretati gresit ceea ce vi se spune. Mai bine ascultati cu atentie ce vi se cere exact, inainte de a trage concluzii pripite.





HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Traiti o perioada de incredere in sine in ce priveste viata amoroasa. Unul dintre noii prieteni care va intra in anturaj va atrage atentia intr-un mod...special.





HOROSCOP 11 MARTIE 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Aveti o viziune mai serioasa asupra vietii, pe masura ce depuneti eforturi in plus pentru a va intelege mai bine propria persoana. Veti avea mai mult succes in acest sens daca puneti punct unor probleme financiare mai vechi.