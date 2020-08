HOROSCOP 12 AUGUST 2020. O zi aglomerată pentru majoritatea zodiilor

Berbec

Astrele promit Berbecului o zi minunata, marcata de o coincidenta norocoasa. Inca de dimineata, veti simti in permanenta prezenta norocului alaturi de dvs. si nici nu va trebui sa va straduiti pe drumul catre obiectivele voastre. Managementul va va oferi un bonus, iar in afaceri veti obtine succes si veti dobandi aliati noi. Relatiile personale se dezvolta intr-un mod pozitiv, iar Berbecul singur va avea o intalnire romantica cu o persoana interesanta.

Taur

O zi confortabila pentru Taur. Circumstantele sunt foarte favorabile, ceea ce va va oferi ocazia sa va demonstrati cele mai bune calitati. In partenerii de afaceri, veti gasi nu numai asociati, ci si prieteni. In orice companie, te vei gasi in centrul atentiei si vei auzi o multime de complimente, inclusiv de la persoane de sex opus.

Gemeni

Horoscopul le recomanda Gemenilor sa-si directioneze energiile spre scara carierei. Astazi, se vor dezvolta circumstante favorabile pentru acest lucru, principalul lucru este sa le folositi cu intelepciune. Incercati sa-i demonstrati sefului dvs. ca sunteti un angajat cu experienta, care nu se teme sa ia initiativa. Comunicarea cu seful intr-un cadru informal, in cadrul unei petreceri va aduce beneficii considerabile. Un moment bun pentru negocierile de afaceri, semnarea contractelor si intrarea pe pietele externe.

Rac

Astazi, Racii nu vor fi impiedicati de asemenea calitati precum intentia si prudenta. Pentru a nu fi capturati de iluzii si a nu fi in nori, priviti lucrurile si evenimentele in mod realist si evitati comunicarea cu evocatorii si manipulatorii. In cheltuieli, concentrati-va pe nevoile familiei, fara a uita sa alocati o parte din bani pentru concediu. O perioada buna pentru sport. Nu imprumutati bani nimanui.



Leu

Leului ii va fi greu azi sa isi tina emotiile puternice sub control. Punand totul la inima, riscati sa va epuizati nervos sau sa va certati cu ceilalti. Astazi este mai bine sa evitati tranzactiile financiare mari, acelasi lucru este valabil si pentru proiectele care consuma forta de munca. Nu este un moment rau pentru mostenire, asistenta pentru copii, asigurare si consiliere juridica.

Fecioara

O zi aglomerata pentru Fecioare. Astazi va asteapta intalniri romantice, iar pentru a face o impresie buna asupra alesului, nu trebuie sa infrumusetati realitatea, talentele personale sau sa spuneti o minciuna. Comportati-va cat mai natural, apoi puteti construi relatii bazate pe armonie si intelegere reciproca. Acesta este un moment bun pentru noi inceputuri si pentru a lucra la proiecte pe termen lung. Seara este ideala pentru o petrecere prietenoasa.

