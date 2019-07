HOROSCOP 12 IULIE 2019: Evenimente în cascadă, totul se precipită

HOROSCOP 12 IULIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Aceste zile sunt pline de emotii, datorita unor evenimente care au loc in familie sau a unor schimbari pe care urmeaza sa le faci in acest sens. Pe acest fond emotional, astazi vin satisfactii si sprijin , daruri si favoruri. Ai sentimentul ca orice efort este depus cu folos si orice emotie iti este rasplatita.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Chiar daca nu te afli intr-o perioada prea confortabila, mai ales in ce priveste comunicarea cu cei din jur, astazi constati ca lucrurile nu sunt chiar atat de grave precum par si ca, unii oameni apropiati sunt dispusi sa te sprijine mai mult decat credeai. Asadar, ti-ar prinde bine sa renunti la incrancenare si sa ai mai multa incredere in tine si in ceilalti.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Luna in Scorpion activeaza dupa pranz zona muncii si iti confera inspiratie, intuitie puternica si tenacitate. Prin urmare, poti obtine rezultate foarte bune astazi, insa e necesar sa renunti la scenariile pesimiste, la suspiciuni si inhibitii gratuite. E posibil ca rezultatele sa fie insotite si de o recompensa materiala.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Esti inspirat, creativ, gata sa-ti exprimi potentialul si talentele la un nivel inalt, mai ales ca esti intr-o perioada de schimbari radicale. Totusi, fii atent cum iti evaluezi calitatile si evita compromisurile, mai ales cand sunt bani la mijloc. De asemenea, speculatiile financiare si cheltuielile nejustificate ar trebui evitate.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Pentru tine, aceasta zi aduce multe emotii, stari contradictorii, incertitudini si temeri. Poate fi dificil sa faci diferenta intre vocea sufletului si cea a mintii, din cauza emotiilor care te coplesesc. Tocmai de aceea, nu e momentul sa pui presiune pe tine, mai ales daca ai de facut o alegere importanta. Detaseaza-te, si vei fi uimit de solutiile si inspiratia care vin prin mijloace nebanuite.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Daca in ultimele zile te-ai framantat incercand sa gasesti raspunsuri si solutii, astazi apar informatiile si datele necesare pentru intregirea tabloului. Acestea te vor ajuta sa faci alegerile potrivite in privinta unor schimbari legate de anturaj, proiecte si aspiratii. Pe de alta parte, gasesti sprijin, intelegere si inspiratie din plin, la partenerul de viata.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Chiar daca schimbarile surprinzatoare din aceasta perioada iti dau fiori, ziua de astazi te ajuta sa-ti recapeti increderea si optimismul, mai ales in ce priveste zona finatelor si a carierei. E posibil sa primesti vesti incurajatoare, sa te bucuri de sprijinul unor oameni in care ai incredere sau sa-ti cresti veniturile.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Luna se muta astazi in zodia ta si te invita sa te concentrezi asupra nevoilor si intereselor tale, mai ales ca ai de facut niste alegeri care-ti pot influenta viitorul pe termen lung. Asadar, invata sa-i refuzi pe ceilalti din cand in cand, si sa-ti folosesti energia constructiv. Dupa-amiaza, s-ar putea sa primesti o veste buna sau, pur si simplu, sa privesti cu mai multe deschidere perspectivele care se deschid acum.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Pana la ora pranzului, poti sa te ocupi de activitati sociale care iti cer expunere, diplomatie si comunicare. Dupa pranz, cand Luna in Scorpion, pentru tine este semn ca a venit momentul relaxarii, meditatii si autoevaluarii. Prin urmare, ai nevoie de momente de solitudine, de un spatiu in care sa fii cu tine, netulburat de zgomotul lumii exterioare. Astfel, vei gasi raspunsuri pretioase si ti se vor revela posibilitati pe care nu le-ai vazut pana acum.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Pentru tine, este o perioada a eliberarii de constrangeri, atasamente si relatii conjuncturale. Pur si simplu nu mai vrei sa te complaci sau sa faci compromis dupa compromis, hranind astfel iluzia ca intr-o zi vei primi in schimb recunoastere, iubire si atentie. Experientele si vestile fumoase de astazi vin in sprijinul acestui proces de transformare profunda.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Luna activeaza zona carierei si puterii. In cursul diminetii pot exista discutii tensionate cu un partener, colaborator sau sef, insa in a doua parte a zilei, lucrurile se aseaza mai frumos decat sperai. Odata cu asumarea puterii personale si autoritatii, succesul vine firesc, indiferent ce intreprinzi.



HOROSCOP 12 IULIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Zbuciumul acestei perioade este legat de o relatie sentimentala, cu implicatii diverse, inclusiv materiale. Ceva sta se rupa, iar cineva care ti-a fost aproape pana acum poate fi pe picior de plecare din viata ta. Cu alte cuvinte, este o perioada care implica renuntari, dar te ajuta sa pornesti pe un drum nou cu multe satisfactii.