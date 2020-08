HOROSCOP 13 AUGUST 2020. Multe ghinioane pândesc zodiile joi. Cineva dă, totuşi, lovitura la Loto

HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



S-ar putea ca cele mai profunde vise pe care le aveti despre dragoste si implinire sa se realizeze in curand, dar nu intindeti coarda. Daca sunteti disperat sa apara ceva la orizont, nu va aparea. Va aparea doar atunci cand nu va asteptati, iar acest lucru va starni reactii pozitive in dumneavoastra.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Este momentul sa va uitati din nou la cartile de credit si sa va dati seama ce ati ajuns. Nu va mai ingropati in datorii. Reorganizati-va si cautati oferte mai bune, fiindca nu se mai poate asa.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Aceasta perioada scoate la iveala energiile fundamentale de care dispuneti si care va scot in evidenta pe intreg parcursul lunii si dupa. Asta inseamna ca tot ce faceti se bazeaza pe increderea de care dati dovada si pe faptul ca veti fi o fantana de energie si inspiratie pentru ceilalti. Este ocazia sa va ocupati de dumneavoastra.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Emotiile va intuneca judecata astazi, mai ales pe cea legata de bani. Prietenii si cei care tin la dumneavoastra au propriile probleme, asa ca nu se stie ca vor pleca urechea la cele pe care le aveti dumneavoastra. S-ar putea sa aveti probleme cu un act care trebuie finalizat. Cereti sfatul unui specialist.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Probabil veti avea o confruntare emotionala cu o persoana la care tineti sau cu o ruda. Fiti discret cu sexul opus si aveti grija sa nu fiti prea iritat cand vine vorba de cei la care tineti. Problemele personale trebuiesc gandite cu grija.





HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Oferta vietii dumneavoastra va bate la usa, dar nu sunteti sigur daca vreti sa sacrificati o parte din viata dumneavoastra pentru ceea ce vi se ofera. Ar fi bine sa va ganditi ca orice e bun, merita sacrificii. Asta e adevarata valoare a lucrurilor.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Dorintele dumneavoastra nu se potrivesc cu situatia dumneavoastra financiara din prezent. Astfel, vi se pare ca gaura dintre ce aveti si ce nu aveti este mai mare ca niciodata. De aici, se ajunge la neplaceri majore! Cum ramane cu incetul cu incetul se face otetul?



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Vietile mai multor oameni se destrama si este nevoie sa va implicati pentru a opri acest lucru. Trebuie, insa, sa fiti dumneavoastra foarte organizat pentru a putea face ordine in vietile altora.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Grabiti putin pasul saptamana urmatoare si terminati tot ce aveti de facut, inca inainte de termenul limita. Veti avea nevoie de timp suplimentar la sfarsitul lunii, atunci cand veti capata niste responsabilitati neprevazute.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Nu va asteptati ca altii sa va urmeze, daca ii faceti sa creada ca a fost ideea lor de la inceput. Sfaturile si sugestiile sunt mai utile decat lupta pentru primul loc. Fiti cat mai subtil pentru a-i atrage mai mult.



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Horoscopul zilei te îndeamnă ca azi să nu îți mai ascunzi sentimentele. Să fugi de emoțiile și gândurile tale va avea repercusiuni pe termen lung, așa că acum trebuie să găsești o modalitate de a face pace cu ele. Eliberează-ți ziua de alte surse de presiune în acest sens!



HOROSCOP 13 AUGUST 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Ce se intampla acasa va poate afecta la munca sau in viata de zi cu zi. Cand uitati de unde veniti, eforturile dumneavoastra exterioare nu pot fi sustinute prea mult timp. Cand va innoiti fundatiile, umpleti crapaturile, turnati ciment, s-ar putea sa capatati mai multa incredere.