Horoscop 13 ianuarie 2020. Săptămâna debuteaza cu cheltuieli majore, dar neplanificate

Horoscop 13 ianuarie 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Cu ajutorul unor rude apropiate sau a unor prieteni te poti distra pe cinste astazi. Totusi, printre snoave si aventuri ar fi bine sa fii prudent la ceea ce ti se spune. Sfaturile si informatiile primite iti vor fi de mare folos in viitorul apropiat. Evita excesele de orice fel! Persoana iubita sau copiii îți pot reproșa faptul ca îi neglijezi in ultima vreme. Rezerva-ti timp si pentru cei dragi!





Horoscop 13 ianuarie 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Ziua este favorabilă activităților gospodaresti si dialogului cu membrii familiei. Insă, rezervă-ți momente pentru a medita în tihnă intr-un loc drag sufletului tau. Prin intermediul unei rude sau răsfoind un album cu fotografii de familie ti-ai putea lamuri chestiuni familiale care te framanta de ceva vreme. Amintește-ți numai aspectele plăcute ale copilariei si ale relațiilor cu cei dragi!

Horoscop 13 ianuarie 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Este rost de caltorii pe distante scurte, fie pentru a rezolva chesituni profesionale, fie pentru a ajuta pe cineva apropiat. Esti vulnerabil la problemele altora, asa incat fii prudent si nu te lasa impresionat. Pe de alta parte, unii te vor provoca spre a afla mai multe despre tine si intentiile tale. Planifica-ti atent timpul si resursele materiale! Seara iti aduce pace in casa.





Horoscop 13 ianuarie 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Săptămâna debuteaza cu cheltuieli majore, dar neplanificate. Din cand in cand, parca o mână nevăzută te îndeamnă să faci diverse cumpărături sau să oferi cadouri celor din jur. Fii prudent si controleaza-ti pornirile, deoarece riscul de a ramane fara un șfanț este mare. Este posibil sa-ti crească veniturile din activitatea profesională de la locul de muncă.





Horoscop 13 ianuarie 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Ar trebui să te simți in formă, chiar daca pe alocuri vor mai interveni stări emoționale dificil de gestionat. Se pare ca hiba este la relatiile cu sefii sau cu oficialitatile la modul general. Evită conflictele gratuite! Tu esti cel care are ceva cu ceilalti, indiferent ce ti-ar oferi acestia sau oricât ar incerca să-ți intre in voie. Relaxează-te, plimba-te in aer liber si bucura-te de toate!







Horoscop 13 ianuarie 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Esti retras astăzi și dornic de a fi numai în compania ta. Esti predispus la izolare si odihnă, de aceea evita activitatile solicitante si dialogurile de anvergură. Cineva din anturajul socio-profesional îți va oferi informatii pretioase vizavi de mersul lucrurilor in domeniul in care lucrezi. Totusi, filtrează cele aflate si nu te încrede chiar în oricine!





Horoscop 13 ianuarie 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Sfaturile prietenilor sunt frecvente intreaga zi. Cu toate ca unele remarci te vor necăji pe moment, până la urma vei constata ca au avut dreptate. Selecteaza din cele aflate, informatiile pe care le simti potrivite situatiilor in care esti implicat in aceasta perioada. Cineva aflat departe de granitele tarii te va binedispune cu vesti interesante. Lecturează o carte amuzantă!





Horoscop 13 ianuarie 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Ziua anunta dialoguri si intalniri oficiale, cu sefii de la locul de munca sau cu reprezentanti ai unor institutii oficiale. Datorita unor divergente de opinii si conceptii sunt posibile discutii aprinse, neintelgeri si negocieri eșuate. Fii prudent si alege-ti cu grija vorbele si gesturile. Foarte usor totul poate fi răstălmăcit. Membrii familiei și cei dragi te vor sprijini in tot ce vrei sa realizezi.





Horoscop 13 ianuarie 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



La locul de munca se pot ivi discutii aprinse, pe seama conceptiilor de viata diferite. De fapt traversăm o perioada in care gandirea si comunicarea sunt distorsionate, astfel ca una se gandeste, alte se spune si cu totul altceva se intelege. Fii prudent si nu lua lucrurile prea personal. Elanul de care dai dovada in câmpul muncii îi poate deranja pe colegi. Partenerul de viata iti este alături, însă în condițiile impuse de el.



Horoscop 13 ianuarie 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Este posibil să primesti bani dintr-o colaborare sau vesti interesante in acest sens. Aminteste-ti sa achiti la timp facturile sau alte tipuri de datorii. Astazi sunt momente favorabile pentru planificarea bugetului, trasarea unor directii financiare profitabile, dar si pentru a privi dincolo de aparențele vietii cotidiene. Rezerva-ti momente pentru relaxare si discutii amicale.





Horoscop 13 ianuarie 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Colaborarile profesionale îți pot da ceva bătăi de cap. Sunt posibile rasturnari de situatii in activitatile comune cu altii. Insa, avand in vedere faptul ca mentalul colectiv este bulversat si comunicarea dificil de realizat este bine să eviți discutiile contradictorii si sa lasi deciziile majore pentru o alta perioada. Sustine-ti punctele de vedere si nu te lasa impresionat de problemele altora.





Horoscop 13 ianuarie 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Activitatile de rutină iti vor umple intreaga zi. Ai spor si succes in orice demers, mai ales la locul de munca. Insă, ai grija sa-ti dozezi eforturile, sa-ti planifici riguros activitatile si sa te ocupi numai de sarcinile tale de lucru. Sanatatea este vulnerabila si ti-ar prinde bine cateva momente de odihna, o plimbare usoara in aer liber sau o discutie amicala cu cineva drag.