Horoscop 15 decembrie 2019. Ziua în care se plătesc datoriile şi se face petrecere pentru asta

Horoscop 15 decembrie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Pentru tine este o zi adecvată treburilor casnice. Poti face usor curatenii generale, reparatii curente sau reamenajari de decor. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar se va putea cădea la pace. Atentie la tendința de a-ți orienta eforturile si gândurile catre prieteni. Se pot isca conflicte majore în casă din cauza lor. O discuție cu rudele îți poate aduce clipe frumoase.





Horoscop 15 decembrie 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Se pare ca tu esti nevoit sa faci mai multe drumuri astazi. Scopurile pot fi diverse, insa te vei alege cu ceva foloase. Pe de alta parte este o zi buna pentru a-ti imbogati palmaresul educativ cu studii. Iti sunt favorizate examenele, interviurile sau demersurile necesare inscrierii sau finalizarii unui curs. Fii prudent și ocupă-te pe îndelete de propria-ți instruire.



Horoscop 15 decembrie 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Cadourile si recompensele vor fi la ordinea zilei pentru tine. Sunt momente bune pentru cumparaturile zilnice, insa orienteaza-te doar spre strictul necesar. Energia vitală fluctuează destul de mult, asa incat recomandabil este sa faci treburi usoare. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului uro-genital. Spre finalul zilei, delectează-ți sufletul cu o carte buna.



Horoscop 15 decembrie 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Esti plin de energie, ai chef de tot si toate, dar bine ar fi sa te ocupi doar de treburile tale. Astrele te sfatuiesc sa iti programezi vizite la saloanele de intretinere corporala sau cursuri de dezvoltare personala si relationala. Prietenii iti sunt alaturi, dar fii prudent. Nu divulga planurile tale de viitor. In a doua parte a zilei verifica situatia bugetului de venituri si cheltuieli.





Horoscop 15 decembrie 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Starea ta de spirit fluctuează destul de mult astăzi. Sunt momente bune de a sta doar cu tine insuti si de a face o analiza minutioasa a evenimentelor petrecute in ultimul timp. Se pare ca punctele vulnerabile se afla in zona casei și a relațiilor familiale. Bine ar fi sa iti setezi prioritatile și să ții cont doar de ce îți dorește sufletul tău. Plimbă-te în aer liber si odihnește-te mult.



Horoscop 15 decembrie 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Relatiile cu prietenii sunt pe primul loc. Intalniri, dialoguri, sfaturi – toate iti vin in ajutor. Unele informatii sunt neplacute sau alarmante, dar selecteaza doar ce iti este de folos momentan. Se pot ivi mici conflicte cu cineva apropiat, dar farmecul tau va reusi sa lamureasca lucrurile. In a doua parte a zilei, viziteaza o galerie de arta, vizioneaza un film deosebit sau o piesă de teatru.



Horoscop 15 decembrie 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Razele astrelor se oglindesc in zona carierei si a imaginii publice. Sunt posibile mici conflicte cu sefii sau autoritatile. Astfel, imaginea ta in ochii celorlalti va avea de suferit, dar sunt momente pasagere. Atentie la segmentul financiar! Discordia se afla aici, asa incat evita cheltuielile și dozează-ți eforturile. Spre sfarsitul zilei se recomanda plimbari in aer liber.





Horoscop 15 decembrie 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Relatiile cu strainatatea alcatuiesc subiectul principal al zilei. Sunt momente favorabile pentru a face demersuri specifice unei calatorii departe de granitele tarii, atat in scopuri de agrement, cat si in scopuri profesionale. Pentru altii se pot ivi probleme legate de studii universitare sau pe termen lung. In a doua parte a zilei se recomanda activități culturale.





Horoscop 15 decembrie 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Aspectele financiare sunt o temă importantă. Este o zi buna pentru achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Functie de caz se pot rezolva chestiuni legate de mosteniri sau partaje specifice divortului. La serviciu este multa forfota, colegii iti sunt alaturi, dar sefii nu. Fii prudent, dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de treburile tale. Relaxează-te mult!



Horoscop 15 decembrie 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Pentru tine este o zi interesanta la capitolul relatii parteneriale. Sunt posibile neintelegeri in relatia de cuplu, dar cu prudenta si intelepciune se pot depasi momentele delicate. Pe de alta parte, unele colaborari sau proiecte iti pot da batai de cap. Selectează cu atentie activitatile si tine cont de ce iti doresti cu adevarat. Dupa-amiază, adună-i pe cei dragi la o șuetă.





Horoscop 15 decembrie 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Multe treburi la serviciu, deşi e duminică Cu toate că ai elan și dorință sinceră de a rezolva totul corect și la timp sănătatea este deficitară. Relatiile colegiale lasă mult de dorit, iar șefii nu prea sunt de găsit. Selectează-ți prioritatile si ocupă-te doar de activitatile ușoare. Vei reuși să depășești totul cu bine, dacă te concentrezi numai pe treburile tale. Dupa-amiază, plimbă-te în aer liber!





Horoscop 15 decembrie 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Minunata zi pentru tine. Esti vesel, creativ, ai chef de viata, iar iubirea ocupa primul loc in preocuparile tale. Relatia cu persoana iubita poate cunoaște ceva fluctuații, dar nu sunt motive de ingrijorare. Altii se pot ocupa de copii si de problemele lor. Evita cheltuielile extravagante. In a doua parte a zilei organizeaza o petrecere pentru cei dragi.