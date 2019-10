Articol publicat in: Life

HOROSCOP 15 OCTOMBRIE 2019. Ai grijă ce decizii iei marţi!

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP 15 OCTOMBRIE 2019: Citeşte previziunile astrale pentru ziua de marţi pentru a vedea ce zodii sunt afectate de cele trei ceasuri rele. BERBEC

Treci printr-o perioadă dificilă, în care dai ochii cu o mulţime de realităţi dure. Adevăruri neplăcute ies la iveală, iar ghinionul este şi el prin preajmă, încât ai fi tentat să spui că e una din cele mai sumbre perioade ale ultimelor luni. TAUR

Banii se duc cât ai bate din palme, ceea ce te destabilizează puternic, dar te vei trezi totuşi la timp, înainte de a cheltui o sumă de bani pentru un lucru inutil. Cineva te tentează cu tot felul de lucruri frumoase, dar nu vei cădea uşor în plasă. GEMENI

Dacă unele planuri ale vieţii tale sunt motive de tristeţe, nu generaliza că toate sunt rele... O fire optimistă ca tine va găsi chiar şi în cele mai întunecate momente un punct alb care să merite să fie pus în valoare mai bine. RAC

Ai ajuns într-un punct sensibil al planurilor tale în care simţi că toate au eşuat. Presimţi că acesta e sfârşitul şi pentru că ţi-ai pierdut energia şi speranţa, aproape că alegi abandonul. Trebuie să alegi foarte ferm dacă mergi mai departe sau te opreşti aici. LEU

Ai grijă de deciziile acestei săptămâni, pentru că ele vor avea efecte pe termen lung şi de ele depind mai multe persoane, nu numai tu. Ca atare, nu trebuie să te aşezi doar pe tine în prim-plan, ci şi interesele partenerilor tăi. FECIOARĂ

Cel care ţi se bagă acum pe sub piele nu are intenţii bune, deci mai bine l-ai ţine la distanţă. Unele persoane nu trebuie acceptate atât de aproape de tine, pentru că îţi vor cunoaşte slăbiciunile şi într-o zi se vor folosi de ele în dezavantajul tău. BALANŢĂ

Te gândeşti mult la viitor şi la confortul zilei de mâine, de aceea vrei să iei decizii mature şi bine gândite cu privire la economii sau la investiţii pe termen lung. E cazul să clădeşti o strategie de durată extrem de bine pusă la punct prin care să-ţi măreşti averea deja acumulată. SCORPION

Stai de vorbă ca de la suflet la suflet cu un bun prieten şi discuţia se leagă uşor, de parcă v-aţi cunoaşte de o viaţă. Descoperiţi ce bine a evoluat relaţia voastră în ultima perioadă şi vă place să fiţi cât mai mult timp împreună, pentru că vă completaţi reciproc de minune. SĂGETĂTOR

Monotonia acestei perioade nu e deloc pe placul tău, pentru că eşti genul de persoană care adoră noutatea, provocarea şi mai ales lucrurile în continuă schimbare. Ai mereu nevoie de ceva care să-ţi tină în priză imaginaţia şi creativitatea. CAPRICORN

Banii sunt principalul duşman al planurilor tale actuale. Ai avea atât de multe idei interesante în cap, ai putea face atâtea, dar nimic din planurile tale cele mai îndrăzneţe nu are sorţi de izbândă din cauza resurselor financiare foarte limitate. VĂRSĂTOR

Emoţiile tale cresc din ce în ce mai mult cu fiecare clipă care te apropie de un eveniment pe care nu ştii cum îl vei gestiona. Lumea vorbeşte, părerile sunt foarte împărţite şi eşti puternic influenţat de bârfe şi zvonuri. PEŞTI

E posibil să-ţi concentrezi toată energia asupra unui drum care nu va avea efectele dorite şi după aceea să-ţi dai seama că, între timp, a trecut pe lângă tine o a doua şansă, dar nu i-ai dat atenţie la momentul potrivit. Fii pe fază. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay