Horoscop 15 septembrie 2020. Intră banii pe card, zi bună de cumpărături

Berbec

Berbecul intra intr-o perioada favorabila pentru rezolvarea problemelor legate de schimbarile locului de munca. Sunteti atat de elocvent si comunicativ incat conducere va va da cu siguranta rezultatul dorit. Dar nu trebuie sa exagerati cu tintitul prea sus. Toate la timpul lor. Nu sariti peste pasii importanti ai carierei.

Taur

Astazi Taurul este propriul sau stapan. Te vei ocupa de treburile casnice care s-au acumulat pe o perioada lunga de timp cu placere. Vrei sa te relaxezi si sa te distrezi. In tot ceea ce faceti gasiti doar partea buna. Modul dvs. de gandire va influenta starea de spirit. Cu cat ganditi mai pozitiv, cu atat veti fi mai fericit.

Gemeni

Astazi este o zi norocoasa pentru Gemeni. Mintea ta agila, imaginatia vie si curiozitatea iti vor putea pozitiona norocul. Totusi, nu ar trebui sa risti prea mult. Norocul este o doamna capricioasa si exista si sansa de a cadea in plasa.

Rac

Racii sunt gata sa flirteze si sa caute relatii de scurta durata. Dar astrele va avertizeaza ca este timpul sa cautati dragostea adevarata si sa nu mai aveti intalniri ocazionale. De mult ai fost gata sa-ti invelesti jumatatea cu tandrete si sa-ti deschizi inima. Dar, din pacate, acum nu este cel mai bun moment pentru acest romantism.

Leu

Veniturile neasteptate pot aparea in mod neasteptat in viata Leilor. O mostenire sau castigarea la loterie sau primirea unei datorii de mult uitata. In general, toata ziua de azi este supusa unei achizitii profitabile. Cumpararea unei masini sau chiar a unei locuinte va avea succes. Probabil avansarea in cariera.

Fecioara

Astazi Fecioarele sunt pline de indrazneala. Vor face lucruri de care pana acum nu au fost capabile sau nu au avut curajul necesar. Isi vor deschide o afacere, se vor duce intr-o vacanta intr-un loc indepartat. Vor face tot ceea de care le-a fost frica. Numai oamenii curajosi ajung in varful piramidei. Aveti totusi grija la riscurile la care va expuneti.

