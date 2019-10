Horoscop 16 OCTOMBRIE 2019. Este o zi buna pentru a lua decizii in ceea ce priveste viata sentimentala

Ia-ti o clipa sau mai multe si securizeaza-ti perimetrul, umple-l cu amprenta ta de energie buna. Simturile vorbesc tare si raspicat acum pentru tine, pentru oricine ; ca sa le auzi, inchide alte canale in care iti directionez atentia. Indiferent daca traversezi perioade fara nicio grija sau ai unele preocupari, astazi esti incurajat sa iti destresezi fiinta si sa it rasfeti simturile. Creste-ti nivelul de energie pentru ca Luna in Taur o ia usurel.

Iata previziunile astrale in dragoste pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Vei petrece cateva ore minunate in compania partenerului de cuplu, insa nu lasa gandurile anxioase sa iti strice buna dispozitie. Daca esti singur, s-ar putea sa primesti o propunere din partea unei persoane total neasteptate.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o zi buna pentru a lua decizii in ceea ce priveste viata sentimentala. Elimina tot ceea ce te opreste sau te impiedica sa te distrezi. Nu ti-ai gasit inca sufletul pereche? Sunt sanse mari sa intalnesti o iubire din trecut si sa te bucuri de o noapte pasionala. Azi te asteapta o multime de surprize placute.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Deshide-ti sufletul in fata persoanei iubite si nu tine toate problemele inchise in tine. Nu doar ca te vei simti mai bine, insa impreuna veti gasi cele mai bune solutii. Singur? Te asteapta o seara minunata. Bucura-te de prezent si nu te stresa in legatura cu viitorul. Te asteapta o intalnire cu o persoana interesanta.

