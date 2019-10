Articol publicat in: Life

HOROSCOP 16 OCTOMBRIE 2019: Atmosfera este foarte tensionată în jurul tău

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP 16 OCTOMBRIE 2019: RomaniaTV.net vă prezintă previziunile astrale ale zilei de miercuri. Horoscop Berbec. Ocupă-te azi de lucrurile mărunte de care nu ai avut timp înainte. Azi ai starea potrivită pentru a te apleca asupra lor cu mai multă răbdare, pe îndelete, descoperind unde se ascund de fapt piedicile sau hibele. Nici nu-ţi vine a crede câte lucruri poţi şterge azi de pe o lista de sarcini mult prea lungă, dar dacă te-ai uita mai bine, ai vedea că sunt de fapt chestiuni minore care ar putea fi bifate uşor. Ia-le pe toate pe rând, una câte una, şi ai să vezi că lista de datorii în aşteptare se reduce dintr-o dată la jumătate doar pentru că ţi-ai propus să te ocupi de ea astăzi. Cere şi ajutorul celor din jurul tău, pentru că e şi de datoria lor deopotrivă. Horoscop Taur. O nouă iubire se poate contura frumos la orizont şi e normal să te cuprindă emoţia, nerăbdarea, dorinţa de a face paşi mari înainte, spre o următoare etapă firească în relaţia voastră. Ieşi în lume, îmbracă-te bine, pune accent pe felul cum arăţi, cum vorbeşti, cum te comporţi, pentru că nici nu ştii de unde sare iepurele şi cineva este cu ochii pe tine. Poate avea loc o întâlnire interesantă cu o persoană care are efecte excelente asupra psihicului tău, descoperind cât de sensibil poţi fi în unele momente. Nu te mulţumi doar să primeşti gesturile de admiraţie, de afecţiune, de răsfăţ, ci oferă şi tu în aceeaşi măsură! Horoscop Gemeni. Odihna de care ai azi parte e binevenită, pentru că îţi oferă starea perfectă pentru a te detaşa de toate. Ai mai mult timp pentru tine însuţi, pentru a analiza pe îndelete ceea ce-ţi doreşti cel mai mult de la luna care începe. Discuţiile pe care le ai cu familia au şi ele un rol pozitiv asupra stării tale psihice, pentru că primeşti de la cei dragi promisiuni şi garanţii că planurile comune vor ajunge la îndeplinire curând. Tocmai pentru că nu apare nimic să te consume fizic sau psihic în vreun fel, ai chef de visare, de planificare, de o privire în perspectivă spre ceea ce speri să clădeşti de acum încolo. Horoscop Rac. Atmosfera este foarte tensionată în jurul tău, dar chiar tu eşti cel care generează dispute, pentru că îl iei pe nu în braţe şi respingi părerile altora. Fii mai flexibil în faţa ideilor diferite de ale tale, pentru că nu numai tu ai întotdeauna dreptate. Dacă tu crezi cu tărie că părerea ta este cea mai corectă, luptă pentru a-ţi impune punctul de vedere, dar gândeşte-te cât se poate de obiectiv înainte dacă adevărul e la tine. Poate e undeva la mijloc şi ar merita ascultată şi părerea adversă, găsind un compromis reciproc avantajos. Horoscop Leu. Amintirile te ţin captiv într-o zonă din trecut care nu mai are nimic de oferit. Devii nostalgic şi un pic romantic, dar întoarcerea cu gândul la vremuri de odinioară nu este neapărat benefică, mai ales dacă scoţi de la naftalină evenimente triste sau eşecuri de atunci. Rupe-o cu trecutul odată pentru totdeauna, pentru că azi ai ocazia să închizi definitiv un capitol care nu mai are nici un rol în viaţa ta de acum înainte. Fă un efort să nu te mai întorci iar şi iar în acelaşi loc, iartă şi uită, şterge cu buretele ce a fost ca să poţi trece la etapele următoare. Horoscop Fecioara. Visele tale cele mai mari sunt realizabile, dar până vei ajunge la ele mai e cale lungă. Trebuie să-ţi pui mai mult în valoare calităţile tale legate de răbdare şi prudenţă în evoluţia lentă, pas cu pas, pentru că eşti conştient că nu se ajunge repede la scopul tău cel mai important din acest moment. Ar fi bine să-ţi uneşti forţele cu persoane cu interese similare, ca să vă susţineţi unii pe alţii în lungul drum până la împlinirea acestui ţel. Simpla ta prezenţă devine un exemplu viu că se poate, pentru cei cărora le cam lipseşte încrederea. Horoscop Balanța. Găseşti în preajma ta o persoană care îţi seamănă leit, ori ca fire, ori ca aspect exterior, şi multă lume aproape că vă spune că sunteţi fraţi. Faci echipă bună cu el, vă susţineţi unul pe altul şi vă place să fiţi permanent împreună, într-un tandem bine închegat. Vă stimulaţi reciproc exact acele calităţi care vă recomandă ca exemplare caracteristice zodiei tale: comunicativitate, sociabilitate, isteţime, spontaneitate, rapiditate. Cu asemenea tovarăş, toate ar trebui să meargă de minune, încât devine o bucurie să faceţi totul împreună. Horoscop Scorpion. Găseşti exact echipa potrivită pentru a rezolva o situaţie pe care, de unul singur, nu reuşeşti să o mai gestionezi. Ceilalţi privesc lucrurile mult mai limpede decât tine tocmai pentru că nu sunt implicaţi emoţional. Împreună cu ei, vei cântări problema pe toate feţele şi vei descoperi mult mai uşor, punctele slabe şi căile de rezolvare. Uneori, ai nevoie de cineva care să te completeze sau, în cazul în care ai deja nişte opinii formate, să te aprobe de pe margine, de parcă nu ai fi prea sigur pe părerile tale. Dacă primeşti de la ei o confirmare, ai mai mult curaj să le pui în aplicare. Horoscop Săgetător. Unii nu vor aprecia modul tău mai independent de a rezolva problemele, deci să nu te mire că vor apărea critici şi dispute aprinse împotriva ta. Tu vezi-ţi de treaba ta aşa cum consideri că e mai bine pentru tine, fără să pleci urechea la sămânţa de scandal care planează în jur. Du ce ai început la îndeplinire şi le vei demonstra prin exemplu personal că ideile tale sunt mai bune şi că metoda ta e cea mai potrivită. Dacă îi laşi să te oprească din elan, şansa ta de afirmare scade! Fii tu însuţi, chiar dacă nimeni nu te aprobă! Horoscop Capricorn. Nu poţi ajunge încă la rezultatele la care ai visat atunci când ai pornit o activitate la care îţi aduci contribuţia şi în prezent. Ai impresia că nu se mai urneşte nimic şi eşti pus numai în faţa unor sacrificii continue. Te întrebi până când vei tot tolera situaţii din care nu ai nimic de câştigat ci doar de pierdut, dar trebuie să accepţi situaţia ca atare încă o vreme, pentru că orice sacrificiu va avea, într-un final, şi efectele dorite. Merită să faci diverse compromisuri din când în când. Horoscop Vărsător. Te simţi blocat într-o zonă în care nu se mai întâmplă nimic şi e normal să fii dezorientat şi să nu mai ştii ce să faci. Să laşi lucrurile aşa, cu speranţa că se vor rezolva de la sine, sau să acţionezi în vreo direcţie, ca să depăşeşti impasul? Înainte de a face sau decide ceva, ar fi bine să discuţi cu cineva care are mai multă experienţă, pentru că tu te simţi, momentan, golit de inspiraţie. Consideri că ai încercat tot ce se putea face şi acum nu mai ai alte idei, ca atare e bine să ceri ajutor din afară. Nu încerca să le faci singur, nu le ştii tu chiar pe toate, ca atare discuţia de azi poate face brusc lumină în mintea ta şi din nimic deja pare să se nască totuşi ceva! Horoscop Pești. Ai mare grijă la cele mai banale tranzacţii financiare ale acestei zile, pentru că planează un oarecare pericol peste portofelul tău. Poate nici nu-ţi dai seama de riscuri, pentru că există o persoană care se ascunde în spatele unei măşti false şi se preface a-ţi fi prieten sau partener cu intenţii serioase, dar mai devreme sau mai târziu vei afla ce intenţionează şi te va decepţiona. Fii deci mult mai prudent când vine vorba de cheltuieli şi plăţi sau de contracte care par mult prea frumoase ca să fie adevărate, pentru că se ascunde şi ceva urât în spatele aparenţelor înşelătoare. Horoscop oferit de acvaria.com loading...

