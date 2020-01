HOROSCOP 17 IANUARIE 2020: Sunt posibile cheltuieli sau discutii importante legate de veniturile tale salariale

Horoscop 17 ianuarie 2020 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Este mult de lucru al serviciu, dar cheful lasa de dorit. Ar fi bine sa apelezi la ajutorul colegilor, pentru ca organsimul tau este slabit. Se pot accentua afectiuni ale sistemului digestiv si ale extremitatilor picioarelor. Evita, pe cat posibil, consultatiile si analizele medicale, deoarece pot interveni erori de diagnostic si tratament. Odihna, compania celor dragi si o alimentatie usoara te pot ajuta mult.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Activitatile comune cu persoana iubita sau copiii au succes astazi, chiar daca, pe alocuri, mai pot interveni discutii aprinse, neintelegeri sau divergente de opinii pe chestiuni financiare. Este bine sa eviti polemicile, deoarece subiectivismul este accentuat. Priveste partea plina a paharului relatiilor sentimentale, pentru ca este frumoasa, interesanta si de bun augur pentru tine.

Horoscop 17 ianuarie 2020 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Dorinta de a sta acasa, alaturi de cei dragi este mare, dar este posibil sa ai multe treburi de rezolvat fie la serviciu, fie in diverse alte locatii. Organizeaza-ti timpul si prioritatile, astfel incat sa le impaci pe toate. Membrii familiei te sprijina prea putin, de aceea nu te baza prea mult pe ei astazi. Spre seara sunt posibile cheltuieli necesare casei sau membrilor familiei. Fii prudent cu banii si nu te avanta in cumparaturi majore.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Activitatile intelectuale au succes numai daca sunt programate sau incepute acum cateva zile. Poti finaliza cu succes diverse demersuri profesionale, care necesita intocmirea unor documente, comunicarea cu persoanele straine, dar de care ai nevoie pentru locul de munca. Fii prudent si la nevoie cere sprijinul unor colegi sau cuiva din anturajul familial.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Leu (23 iulie - 22 august)



Sunt posibile cheltuieli sau discutii importante legate de veniturile tale salariale. Cumva te descurci cu banii, plata muncii depuse la serviciu este la zi si suficienta, insa pot aparea temeri legate de viitoarele tale castiguri. Sunt momente bune pentru a te gandi la variante noi de lucru, care sa-ti aduca beneficii. Cu putin efort, bunavointa si rabdare vei gasi solutii remarcabile. Totul este sa ai incredere ca vor prinde contur.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Esti emotiv si cu greu iti poate intra cineva in voie. Linisteste-te, evita provocarile si ocupa-te numai de activitati usoare. De mare folos iti sunt tratamentele de ingrijire corporala sau achizitionarea unui obiect vestimentar dorit demult. Invita un prieten drag sa te insoteasca la o plimbare in aer liber sau la o hoinareala prin magazinele preferate. Spre seara te vei simti mult mai bine.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Sanatatea este vulnerabila si de aici va aparea dorinta de interiorizare si odihna. Ocupa-te numai de treburile prioritare si la nevoie cere sprijinul celor dragi. Plimba-te in aer liber, inconjoara-te de lucruri frumoase si de oameni de incredere. Sfaturile lor iti aduc alinare, idei bune si increderea ca vei depasi toate situatiile neplacute in care esti implicat. Spre seara te vei simti in forma, dar nu forta nota.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Ziua aduce multe neplaceri in relatiile cu prietenii si cu persoanele din segmentul profesional. Fereste-te de aceste persoane si mai ales evita sa-ti povestesti slabiciunile si intentiile de viitor. Iti sunt favorizate actiunile discrete, departe de ochii celorlalti. Daca simti nevoie sa discuti cu cineva, cauta persoanele care s-au dovedit de incredere pana acum si care au o mentalitate pozitiva.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Interesanta zi pentru relatiile cu sefii sau cu alte persoane cu functie din diverse institutii oficiale. Sunt posibile discutii aprinse si retrospective ale activitatii tale profesionale de la locul actual de munca. Sunt momente in care poti afla parerile adevarate ale colegilor si sefilor despre tine si prestatiile tale profesionale. Fii prudent, discret si asculta cu atentie ce ti se spune. Seara iti vei gasi linistea alaturi de familie.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Componenta mentala este foarte activa si exista riscul sa vorbesti mult si fara rost. Ar fi bine sa asculti la discutiile altora si eventual sa-ti notezi anumite informatii. Printre banalitatile cotidiene se vor strecura franturi de adevaruri, de care ai nevoie atat la locul de munca cat si in relatiile cu cei dragi. Totusi evita luarea deciziilor importante si emiterea unor judecati pripite. Spre seara, relaxeaza-te cu o lectura amuzanta.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Capitolul financiar iti poate da batai de cap, mai ales aspectele privitoare la cheltuieli comune pe facturi, taxe, servicii sau mosteniri. Selecteaza prioritatile si evita hazardarea in investiti care depasesc puterea ta de castig. Sunt momente importante in care ai sanse sa pui anumite limite vizavi de bugetul comun cu altii. Mofturile personale sau ale celor dragi nu-si au rostul si locul acum. Unii doresc, in secret, sa profite de pe urma agoniselii tale.



Horoscop 17 ianuarie 2020 Pești (19 februarie - 20 martie)



Unele colaborari sau intelegeri cu partenerul de viata se pot rasturna spectaculos astazi. Este bine sa iei aminte la spusele celorlalti, insa vorbeste strictul necesar. Chiar daca unele aspecte parteneriale iti displac, ai incredere in providenta ca te ajuta discret, din umbra. Sunt momente foarte importante pentru orice tip de relatie parteneriala. Spre seara pot interveni chestiuni financiare, de genul achitarea unor facturi.