HOROSCOP 17 OCTOMBRIE 2019. Ce zodie dă lovitura la LOTO, cine are probleme în relaţie

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net HOROSCOP 17 OCTOMBRIE 2019. RomaniaTV.net vă prezintă previziunile zilei de joi. Foto: stirilekanald.ro Horoscop Berbec. Cum să îţi duci cu bine sarcinile la final dacă nu te poţi concentra eficient şi vrei rezultate rapide? Această lipsă de răbdare poate genera erori majore în ceea ce ţi-ai propus pentru azi, ca atare tratează obstacolele care se ivesc ca o lecţie a răbdării pentru tine. Ştii şi tu că nu stai tocmai bine la capitolul răbdare, tu care întotdeauna ajungi repede la ce ţi-ai propus, încât de data aceasta, când lucrurile evoluează atât de lent, devine de-a dreptul supărător pentru unul ca tine. Parcă toate stau pe loc sau, mai rău, merg invers decât ai dori tu. Horoscop Taur. Nu pune la suflet glumele care se fac azi pe seama ta, pentru că nu sunt deloc răutăcioase, aşa cum ţi se par ţie, ca atare nu răspunde agresiv la atacurile verbale îndreptate spre tine. Auto-ironia e soluţia cea mai bună de a contracara un atac, pentru că, dacă ai aluneca spre nervozitate, mai mult ai strica, deci ţine sub control cuvintele dure care-ţi vin pe limbă. Fii sigur că nimeni nu are nimic cu tine şi ceilalţi glumesc doar aşa, ca să dinamizeze atmosfera. Ce-i drept, nu meriţi să devii tu ţinta poantelor lor, dar poţi răspunde cu aceeaşi monedă! Horoscop Gemeni. Prietenii mai în vârstă sunt sursa ta de înţelepciune şi inspiraţie, deci încearcă să apelezi mai des la ei. Există cineva în preajma ta gata să te ajute cu îndrumări bine documentate, provenite din experienţa proprie, deci ai avea numai de câştigat dacă îl ascuţi cu luare aminte. Reţine tot ce-ţi spune, aşează totul în memoria ta, pentru că va veni o zi când te vei folosi de toate aceste informaţii, ba chiar le vei transmite şi tu mai departe celor aflaţi în situaţii similare cu tine acum. Horoscop Rac. Uneori, visele nu se împlinesc atunci când vrei tu, nici cât ai bate din palme, dar nu trebuie să vezi acest lucru ca pe un motiv de dezamăgire. E semn că nu tot ce ne dorim este potrivit pentru noi, deci nu este posibil într-un anumit moment al vieţii. Acelaşi sentiment îl vei avea şi tu astăzi, că un mare scop se destramă, nu poate fi atins conform planurilor tale, dar întotdeauna apare un plan de rezervă. Poate la prima vedere nu-ţi convine înlocuitorul pe care îl primeşti în schimb, dar după un timp îţi vei da seama că planul de rezervă a fost mai bun chiar şi decât ideea ta iniţială. Nu intra în panică, ci foloseşte-te de ceea ce ţi se oferă! Horoscop Leu. Emoţiile tale cresc la cote maxime pentru că trăieşti un eveniment intim care are un efect major asupra stării tale psihice. Spui că parcă un vis ţi s-a împlinit, că rugăciunile ţi-au fost ascultate, că cineva acolo sus te-a auzit, pentru că este exact ceea ce inima ta dorea şi sufletul tău aştepta. Bucură-te de aceste momente superbe în care inima ta e răsfăţată cu senzaţii atât de plăcute, dar nu le împărtăşi încă nimănui. E nevoie de un pic de discreţie, ţine-le doar pentru tine, ca să fii şi tu sigur că ceea ce simţi acum e real şi are viitor. Dacă începi să spui la toată lumea, magia se risipeşte! Horoscop Fecioara. Stai cu urechile pâlnie la tovarăşul tău de discuţie, pentru că îţi transmite nişte soluţii excelente la problemele care te preocupă acum. El e detaşat de tot ce ţi se întâmplă şi vede lucrurile dintr-o perspectivă mult mai clară, ca atare sfaturile sale merită puse imediat în aplicare sau stocate în memorie pentru momentul în care vei putea să te foloseşti de ele. Ai multe de învăţat de la un astfel de om, e ca o enciclopedie ambulantă de idei şi informaţii de mare valoare. Ai numai de câştigat de pe urma discuţiilor purtate. Horoscop Balanța. Nimereşti, pur şi simplu, într-un mediu tensionat în care energiile sunt descătuşate aiurea, fără un motiv anume. Ai avea mai mult de câştigat dacă nu te-ai băga în aceeaşi oală cu cei din jur, pentru că tu chiar nu ai nicio legătură cu problemele acestora. Încearcă să zâmbeşti şi să treci mai departe ca şi cum n-ar fi nimic, pentru că atitudinea ta e net superioară. Abordezi o oarecare indiferenţă la ceea ce se spune în jur şi, cu un dram de umor, ai putea depăşi momentul critic fără urmări neplăcute. Ce-a fost a fost! Horoscop Scorpion. Cu multă înţelepciune şi fără pic de grabă, poţi extrage azi o concluzie foarte utilă pentru planurile ajunse în impas. A fost nevoie de o analiză atentă şi îndelungată pentru a ajunge aici, deci nu mai dai dovadă nici de impulsivitate, aşa cum faci uneori, nici de nerăbdare, ci le faci pe toate cu calm şi cumpătare, conştient de greutatea acestui moment. Ba chiar ţi-e şi puţin teamă să-ţi exprimi ultimul cuvânt ca nu cumva să deranjezi pe cineva, să superi, să iriţi, preferând parcă să mai laşi timpul să treacă şi să se clarifice lucrurile mai bine. Ai curajul răspunderii şi spune ce ai decis! Horoscop Săgetător. Priveşte cu mai mult curaj spre trecut, pentru că deţii experienţa necesară pentru a putea da acum sfaturi. Cineva are nevoie de opinia ta cu privire la rezolvarea unei probleme, iar tu ai trecut deja prin ceva similar şi ai şti să-i oferi instrucţiunile cele mai preţioase. Umblă în sipetul de amintiri, scoate la lumină experienţe de viaţă ce pot fi acum altuia de folos şi împărtăşeşte cu încredere din tot ce ai trăit pe pielea ta. Altul nu ar mai pierde timpul cu experimente când tu ai trecut deja prin asta şi ai şti ce este de făcut. Oferă din ceea ce ştii celor care au nevoie de tine ca profesor! Horoscop Capricorn. Taci şi suportă unele condiţii care nu prea îţi convin, la prima vedere. Nu-ţi place deloc să o faci pe umilul, când tu ai o atitudine de lider şi orgolii imense, dar de data aceasta vei vedea că o poziţie inferioară, un ton scăzut şi puţină modestie nu strică deloc. Ai multe de câştigat de pe urma unei astfel de atitudini, după principiul capul tăiat sabia nu-l taie. Taci şi suportă unele condiţii defavorabile acum, pe moment, pentru că ceea ce poţi obţine de pe urma unui astfel de comportament, chiar merită efortul. Horoscop Vărsător. Atitudinea ta tonică, optimistă, încrezătoare e un exemplu demn de urmat de cei apatici şi pesimişti. Tu faci un pas în faţă şi arăţi tuturor că nimic nu e atât de greu încât să nu poată fi rezolvat, nimic nu e atât de trist încât să merite să-ţi torni cenuşă în cap, şi prin această atitudine atât de luminoasă, poţi trage şi pe alţii după tine, în sus. Sunt câteva persoane în preajma ta care l-au luat pe nu în braţe şi se plâng întruna, dar au noroc de o prezenţă ca a ta care le readuce şi lor zâmbetul pe buze şi speranţa în suflet. Mobilizează-i, ridică-le moralul, pentru că îţi vor fi recunoscători pentru energia pe care le-o insufli! Horoscop Pești. Stresul te face să vezi în jur numai pericole şi piedici şi simţi că baţi pasul pe loc. Nu întâlneşti oameni care te pot ajuta cu adevărat în ceea ce ai de făcut, pentru că ai ghinionul de a atrage în calea ta oameni pesimişti, exagerat de critici, care comentează maliţios fiecare pas al tău, inamici care-ţi pun beţe în roate şi, în asemenea cadru tensionat, e şi normal să te copleşească gândurile negative. Luptă împotriva celor care ţi se opun cu atâta vehemenţă, pentru că efectele lor pot fi contracarate printr-o atitudine puternică, încrezătoare în forţele proprii şi neapărat… optimistă!

