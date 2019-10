Articol publicat in: Life

HOROSCOP 18 OCTOMBRIE 2019. Ziua în care eşti trădat de prieteni. Se anunţă probleme la serviciu

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Horoscop 18 octombrie 2019. Vestea care soseşte azi pe cale oficială te pune pe gânduri. Citeşte, pe RomaniaTV.net, previziunile zilei de vineri. Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Berbec Te gandesti sa i te alaturi anumitor prieteni sau colegi intr-un business. Este o idee care iti va aduce beneficii, mai ales ca acum te afli intr-o zona a comunicarii esentiala pentru tine. Visurile marete cer riscuri de aceeasi masura! Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Taur Ai de facut oficial un anunt? Pentru ca te afli deja in centrul atentiei celor apropiati, ai oportunitatea de a le da tuturor vestea cea mare! Poate fi vorba despre urmatorul pas in relatia de cuplu sau de faptul ca va veni, pe lume, un nou membru al familiei. Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Gemeni Astazi esti pregatit sa faci cele mai amanuntite investigatii privind situatia ta financiara sau investitiile. Te descurci de minune la acest capitol, prin urmare continua tot asa. Ai noi idei care sa te ajute sa-ti suplinesti veniturile bazandu-te pe ceea ce stii sa faci sau sa oferi. Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Rac Comunicarea va fi un aspect pe care il vei gestiona destul de bine pentru inceput, in prima parte a zilei. Tinzi sa intelegi mai mult mesajele transmise de catre ceilalti, dar mai important decat atat, motivele pentru care au fost transmise aceste mesaje. Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Leu Te simti, mai degraba, alert, increzator in fortele proprii si foarte dinamic. Explorezi din plin activitatile provocatoare si noi pentru tine, ceea ce iti va aduce numeroase beneficii sanatatii tale fizice, psihice si emotionale! Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Fecioară Cât timp urmezi strategia pe care ţi-ai propus-o cât mai relaxat, fără stres şi fără încrâncenare, vei ajunge la visul tău cel mare cu bucurie. Victoria nu e departe, dar nu trebuie să dezechilibrezi nimic în urcuşul tău: nici să sari peste etape, nici să te stresezi mai mult decât e cazul, nici să te dai peste cap pentru a ajunge mai repede acolo. Lucrurile pot evolua lent, armonios şi bine, încât nici ţie nu-ţi vine a crede ce frumos se aşează toate, şi asta numai datorită capacităţii tale de a-ţi păstra calmul până la capăt. Nu te enerva pentru nimic în lume, ci rămâi zen orice ar fi, şi ai să vezi imediat efectele acestei atitudini! Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Balanţă Încearcă să te detaşezi de lucrurile cotidiene pe care oricum le vei gestiona aşa cum trebuie. E vremea să ai curajul să zbori un pic, să te ridici de la sol, de la micimea vieţii de zi cu zi, către scopuri mai înalte, către ţeluri mai îndrăzneţe, către orizonturi mai greu accesibile. Poţi, dar numai de tine depinde să laşi deoparte chestiunile materiale, problemele de acasă şi grijile de la serviciu, şi să priveşti mai sus de ele. Ridică privirea din pământ şi descoperă cât de largă e lumea, cât de înaltă e, cât de departe poţi ajunge, dar primul pas e acela de a avea curajul să deschizi ochii să vezi dincolo de limitele strâmte ale firescului. Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Scorpion Vestea care soseşte azi pe cale oficială te pune pe gânduri sau te îngrijorează un pic, pentru că nu este informaţia pe care o sperai. Pe moment, eşti decepţionat, gata să abandonezi un proiect pentru că nu apare răspunsul necesar, dar după ce vei depăşi primul impact negativ, vei descoperi că tot ai ceva de câştigat de pe urma acestei ştiri, deci nu trebuie să o respingi din start. Tot e ceva decât deloc, vei spune, şi te vei adapta din mers la noile condiţii astfel încât să poţi merge mai departe fără să strici nimic. Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Săgetător Iubirea are nevoie uneori şi de mici linguşeli amăgitoare, pentru că şi ele fac parte din recuzita seducţiei, totul e să nu devină o practică obişnuită. Cel drag îşi doreşte să mai audă uneori şi poveşti frumoase, idilice, planuri imposibile de viitor, promisiuni pompoase, chiar dacă sunt simple iluzii, dar aşa e iubirea: ca din basme! Chiar dacă cel drag nu crede în ele, i le poţi şopti cu un ton senzual şi tandru pentru a-i răsfăţa astfel urechile şi inima. Totuşi, ai grijă cum spui toate acestea, ca să nu fie chiar minciuni sfruntate, pentru că altfel ori tu ori el veţi pica într-o mare capcană şi, când va ieşi la lumină adevărul, s-ar putea ca balonul de săpun să se spargă iar dezamăgirea, oh, va fi mare! Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Capricorn Apare un motiv de celebrat în mediul tău apropiat de prieteni. Dacă nu ieşi undeva cu amicii după serviciu, atunci lucrurile pot deveni şi mai sofisticate, în sensul că ai putea primi o invitaţie la o recepţie sau la o nuntă. Clar că la asemenea ocazie trebuie să te prezinţi impecabil, ca atare cea mai mare preocupare a ta va deveni vestimentaţia. Eşti influenţat şi de cei din jur, pentru că dacă îi vezi pe ceilalţi îmbrăcaţi la patru ace, preocupaţi de tot ce-i mai scump şi mai modern, nu poţi fi mai prejos, deci vei face unele investiţii în haine mai scumpe. Dar motivul ce se cere sărbătorit merită din plin efortul, căci distracţia va fi maximă. Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Vărsător Ai o sumă de bani la dispoziţie, dar nu o poţi canaliza într-o singură direcţie ca să scapi de o plată mai consistentă, ci trebuie s-o drămuieşti în aşa fel încât să acoperi mai multe puncte de pe pista de datorii ale acestei perioade. Dacă e vorba de sosirea unor bani care ţi se cuvin, şi aceştia vin cu ţârâita, nu toţi deodată ca să poţi simţi ceva de pe urma lor. Venind puţin câte puţin, practic se şi duc imediat. Ideal ar fi dacă găseşti brusc o a doua sursă de venit pentru că da, se poate întâmpla azi şi o asemenea minune! Horoscop 18 octombrie 2019. Zodia Peşti Nu prea te poţi baza pe prieteni astăzi. Nu prea te poţi baza pe prieteni astăzi. Dacă ceri ajutorul sau sfatul de la cei pe care îi considerai prieteni de nădejde, azi vei descoperi că se face cam gol în jurul tău. Nici măcar cel mai apropiat amic nu răspunde prezent solicitărilor tale, ceea ce te pune serios pe gânduri cu privire la adevărata sa prietenie faţă de tine. Nu este exclus ca o vorbă necontrolată sau un gest mult prea libertin să strice o relaţie ce părea să evolueze bine, ca atare ai grijă încotro duci azi discuţiile ce pot deveni periculoase mai ales pentru prieteniile proaspăt începute.

