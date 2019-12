Horoscop 19 DECEMBRIE 2019. Să fim serioşi azi, cum s-au aliniat astrele pentru fiecare zodie

Horoscop 19 DECEMBRIE 2019.

Ce anume vrei?

Arata ca esti serios in acea privinta ! Luna e in Balanta si este si ea serioasa cand vine vorba de relatii, alt aspect unde ni se cere sa fim seriosi si dedicati prin acest sextil.

Asadar, azi dedica-ti energia si manifesta dedicare. Tine-ti promisiunile. Marte este plin de pofte si dorinte in Scorpion dar Saturn il tine din scurt. Cele doua planete laolalta dau o reteta perfecta pentru succes. Este timpul sa iti turezi motoarele spre obiectivele acelea importante ale tale, chiar daca ele te sperie. Mergi spre tot ceea ce aduce acea diferenta in bine in viata ta dar pentru care e nevoie sa fii serios in munca ta. Poate nu ai ajuns inca acolo pentru ca ai amanat. Acum gata cu asta !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Exista mult combustibil care iti agita focul interior azi, deci tot inainte. Petrece timp cu copii, fii creativ in orice fel. Pune-ti personalitatea iubitoare la buna treaba si incurajeaza-i si pe altii sa fie ca tine. Este o zi buna sa iti oferi talentele spre eforturi de grup ca sa avansati intr-o directie. Vei fi un plus binevenit in orice situatie sociala.

Horoscop special: VENUS intra in VARSATOR, 20 decembrie 2019 – 13 ianuarie 2020. Cum intram in Noul An 2020 cu iubirea si relatiile sub noua influenta astrala?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti poate fi mai greu sa iei o decizie azi. Esti asa de bombardat de fapte si informatii incat poti fi nesigur cum sa procedezi. Nu fii coplesit. Poti fi maestrul analizelor si organizarii daca vrei. Daca cineva poate sorta ceva bine azi, tu esti acela. Ai incredere in abilitatile tale si fa sa se intample. Mentine lucrurile usoare si clare. Nu intra in prea multe detalii in care sa te scufunzi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi grozava pentru tine. Esti in stare sa faci multe lucruri. Poti identifica o seriozitate in emotiile tale care te ajuta sa te mentii pe directia buna legat de tot ce ai de facut. Integreaza-ti planurile cu ale celorlalti si vezi ce revelatii uluitoare poti avea. Mentine-ti o purtare placuta in toate situatiile sociale.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.