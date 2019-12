HOROSCOP 19 DECEMBRIE 2019. O zi plină de cadouri şi recompense materiale. Peste ce zodii dă norocul joi

Horoscop 19 decembrie 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



S-ar părea ca ești mai mult pe drumuri. Scopurile pot fi diverse, atat in interesul tau, cat si pentru a rezolva problemele altora. Bine ar fi sa te rezumi doar la ale tale. Poti primi vesti alarmante de la cineva apropiat. Selecteaza informatiile si nu te lasa impresionat. Pe de alta parte este o zi bună pentru demersuri necesare instruirii profesionale.



Horoscop 19 decembrie 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Finanțele câștigate din munca proprie sunt tema principala. Poti primi cadouri, recompense sau vesti legate de conditiile de munca. De retinut informatiile care se vehiculeaza in preajma ta, intrucat schimbarile din sfera muncii sunt frecvente si apar cand te astepti mai putin. Pe de alta parte sunt momente bune pentru a-ti rasfata sufletul la cumparaturi.



Horoscop 19 decembrie 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Splendidă zi pentru tine! Esti plin de energie, vrei sa te ocupi de tot si toate, dar cel mai bine intoarce-ți privirea si eforturile doar către tine. Verifica-ti sănătatea, garderoba, gândește-te la diete de sezon sau planifică activități dragi sufletului tau. Spre finalul zilei rezerva momente pentru o plimbare in aer liber, lecturi deosebite sau meditatii in locuri sfinte.



Horoscop 19 decembrie 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



O zi potrivită izolării de cotidian și plimbărilor în aer liber. Sufletul tau are nevoie de introspecție si bine ar fi să-ți aranjezi programul de așa natură, încât sa poti sta mai mult cu tine însuți și să eviți activitățile deosebite. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele sistemului circulator. Momente bune pentru a trasa noi planuri de viitor.



Horoscop 19 decembrie 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Vrei nu vrei, ai de-a face cu prietenii. Întâlnirile și dialogurile cu aceștia îți vor aduce în atenție chestiuni legate de bani și investiții. Retine sfaturile si solutiile primite, pentru că îți vor fi de folos în curând. Cotroversele sunt la ordinea zilei, dar prudența te poate feri de neplăceri. In a doua parte a zilei organizeaza o petrecere-surpriză pentru cei dragi.



Horoscop 19 decembrie 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Multe provocări dinspre segmentul profesional. Sunt posibile vesti importante legate de sefi sau de poziția ta în cadrul unui loc de muncă. Reproșuri vizavi de modul in care îți îndeplinești atributiile la serviciu. Sunt momente pasagere, insa retine informatiile primite si ai mai multa grija de imaginea ta în ochii celorlalți.



Horoscop 19 decembrie 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



O zi in care dorința de rafinare sufleteasca este la cote inalte. Programeaza-ti activitati culturale si participarea la seminarii pe teme spirituale. Pe de alta parte, relatiile cu strainatatea pot intra in sfera ta de interes. Este vorba despre calatorii indepartate, fie de agrement, fie pentru studii. La finalul zilei, astrele îți recomandă o petrecere alături de cei dragi.



Horoscop 19 decembrie 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Momente favorabile achitarii taxelor, impozitelor și datoriilor de orice fel. Pe de alta parte s-ar putea sa primesti un cadou sau o recompensa cand te astepti mai putin. Oricum, tema principala a zilei sunt banii si bunurile materiale provenite de la altii. Detașează-te de laturile materiale ale vietii si gândește-te pe indelete de ce ai parte de anumite evenimente în jurul tău.



Horoscop 19 decembrie 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Interesanta zi la capitolul relatii parteneriale. Sunt posibile discutii importante cu partenerul de viata sau cu cei de afaceri. Ascultă ce au de zis ceilalți, chiar daca unele lucruri nu îți sunt pe plac. In cazul colaborărilor, ar fi bine să te gândești la încetarea celor care nu te mai reprezintă si să-ți orientezi eforturile către altele mai profitabile.



Horoscop 19 decembrie 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



Te asteapta multa forfota la serviciu. Relatiile colegiale sunt destul de distorsionate, dar cu prudenta si discernamant vei putea evita provocarile si situatiile delicate. Recomandabil este sa te ocupi doar de treburi usoare, pentru ca sanatatea este vulnerabilă. Rezervă momente pentru detașare de cotidian si plimbă-te mult în aer liber.

O zi cu distracții și voie bună. Esti pus pe șotii, ai chef de aventuri, dar si cu ceva iz de amor. Însă cei din jur vor gusta puțin sau deloc din umorul tău. Relatiile sentimentale si cele cu copiii pot cunoaște neplaceri, de aceea fii prudent. Sunt momente bune pentru a te ocupa și de un hobby. La sfârșitul zilei, adună-i pe cei dragi la o mică agapă.Activitățile gospodărești sunt favorizate. Poti face mai usor curatenii generale, reparatii sau reamenajari locative. Relatiile cu membrii familiei sunt conflictuale, dar vei depăși situațiile cu puțină bunăvoință. De retinut ca aspectele legate de casa, patrimoniu familial si relatii cu rudele necesita eforturi susținute, prudență și discernământ.