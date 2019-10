HOROSCOP 19 OCTOMBRIE 2019. O zodie îşi află admiratorul secret, o alta pune punct unei relaţii zbuciumate

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Astrologii au făcut horoscopul pentru ziua de 19 octombrie. Ce i se va întâmpla fiecărei zodii în parte vedeţi mai jos. Foto: publika.md Berbec Berbecii tentați să lenevească toată ziua ar putea pierde ocazii importante, în special în dragoste. Nu este exclus ca o persoană care îi place pe ascuns să vină cu un mesaj pe cât de banal, pe atât de plin de subtilități. Bineînțeles, pentru cine are ochi să citească printre rânduri. Așadar, atenție maximă. Astrele sunt de partea nativilor din zodia Berbec, în acest weekend. Citeşte şi HOROSCOP URANIA 19-25 octombrie 2019. Bate vânt de toamnă în Casa Banilor, se scutură iubirile de-o vară. PREVIZIUNILE SĂPTĂMÂNII Taur Taurii sunt plini de treabă, dar și energia lor este la cote înalte. Este posibil ca un prieten apropiat să ceară o mână de ajutor, situație care le-ar schimba puțin planurile, însă despre un refuz nici nu se poate pune problema. Nu neglijați, însă, odihna. Nu trebuie rezolvate chiar toate problemele într-o singură zi. Rezervați-vă timp pentru a vă pune ordine în gânduri. Gemeni Săgetați de Cupidon, Gemenii au o poftă de viață molipsitoare. Un simplu schimb de priviri cu o persoană atrăgătoare este suficient pentru a le pune inima pe jar, iar din acest moment mintea lor are un singur scop. Cum să ajungă mai aproape de această apariție pe cât de misterioasă, pe atât de simplă. Dorința e deja îndeplinită, trebuie doar să faci un prim pas. Rac Racii sunt sfătuiți să facă ce le spune inima, fără a ține cont de părerea celor din jur. Atât în relațiile personale, cât și pe plan profesional. Dacă vrei să ajungi undeva, iar toată lumea îți spune că nu vei reuși, continuă pe drumul tău. Lucrurile se așează în funcție de dorințe și aspirații. Rămâi optimist și sari peste fiecare obstacol cu încredere. Secretul succesului este să nu te oprești niciodată. Leu Astăzi veţi avea o atitudine super pozitivă şi veţi reuşi să faceţi anumite şi schimbări în casă. Dacă până acum nu aţi avut suficient timp pentru modernizări, astăzi veţi fi puşi pe fapte mari. Totul va merge exact aşa cum v-aţi planificat, iar satisfacţia va fi pe măsură. În rest, ziua va trece fără prea multe bătăi de cap. Încercaţi, spre seară, să vă relaxaţi şi să vă gândiţi la proiectele viitoare. Fecioară Nativii din Fecioară vor fi înconjuraţi, astăzi, de foarte mulţi prieteni. Fie că e vorba despre o petrecere, fie că vorbim despre o simplă ieşire în club sau la film, voi veţi fi în centrul atenţiei. Astfel, veţi atrage atenţia unei persoane pe care voi o consideraţi deosebită, motiv pentru care totul s-ar putea transforma într-o aventură pasională. Fiţi voi înşivă şi nu aveţi cum să daţi greş. Balanţă Veţi avea parte, astăzi, de o aventură de zile mari. Deşi credeaţi că nu mai sunteţi în stare de astfel de lucruri, veţi redescoperi plăcerea adrenalinei. Tot astăzi, veţi petrece momente de neuitat în compania unei persoane pe care nu aţi mai văzut-o de foarte mult timp. Veţi descoperi că totuşi oamenii se schimbă, la fel cum se poate schimba şi viaţa voastră de acum înainte. Scorpion Astăzi veţi fi foarte inspiraţi şi veţi reuşi să găsiţi o soluţie pentru o problemă care vă dă mari bătăi de cap de ceva vreme. Trebuie să vă concentraţi pe dezvoltarea personală şi să petreceţi mai mult timp gândindu-vă cum puteţi realiza mai multe lucruri decât v-aţi propus. Ambiţia şi perseverenţa, două calităţi native, vă vor ajuta să obţineţi tot ceea ce vă doriţi. Nu uitaţi să fiţi recunoscători, totuşi, pentru ceea ce aveţi. Săgetător E posibil ca în orice mediu te vei afla astăzi, să reuşeşti să oferi o capodoperă, mintea ta e într-un moment de mare inspiraţie. Mai ales în domeniul artistic, unde chiar şi un design interior realizat azi ar putea să atragă toate privirile. Doar asigură-te că esşti atent la orice vine spre tine din exterior. Capricorn Astăzi te simţi foarte echilibrat cu tine însuţi, ceea ce trebuie sărbătorit, aşa că o poţi face într-o ieşire solitară, meditativă. O drumeţie, sau poate doar câteva ore de grădinărit de unul singur, ceva care să te apropie de caracteristica principală a semnului tău de Pământ. Te tentează să inviţi prietenii apropiaţi în vizită la tine, dar sfatul e să rămâi solitar cât mai mult timp. Vărsător Îţi trebuie un rol în care să simţi că eşti util, pentru a putea avea succes astăzi. Nu te neglija însă doar pentru a-i ajuta pe alţii. Mai ales că eşti pe un drum presărat cu mult noroc în aceste zile şi e bine să fii atent la asta. Nu refuza distracţia, ea îţi va face ziua mai puţin plictisitoare. Peşti Eşti liber să faci orice îţi place astăzi, dar fii atent la orice lucru care te poate face să te simţi prins, restricţionat. Dacă ai o şansă să mergi la un muzeu, sau într-un loc unde doar privind exponate te simţi emoţionat, nu rata această posibilitate. loading...

