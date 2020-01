Horoscop 2 IANUARIE 2020. Intalniri norocoase, dar si dispute aprinse in cuplu. Previziunile zilei de joi

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca esti intr-o relatie ar fi bine sa mentii un climat pozitiv intre tine si jumatatea ta si sa eviti problemele sau implicarea in dispute. Doar asa va veti putea relaxa amandoi. Esti singur?. S-ar putea sa ai noroc si sa te ciocnesti efectiv pe strada de dragostea vietii tale.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul sa nu te mai prefaci ca totul este perfect in relatia de cuplu si sa infrunti adevarul. Discuta cinstit cu persoana iubita si rezolvati problemele care va deranjeaza pe amandoi. Colaborarea va va produce placere amandurora. Daca esti singur, fii mai pozitiv in raport cu ceilalti, mergi in locuri noi, unde sa cunosti si alti oameni. Printre acestia s-ar putea afla si sufletul tau pereche.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatia de cuplu merge bine, insa mai poate fi imbunatatita. Arata-i de fiecare data persoanei iubite ce simti pentru ea si asigur-o ca poate discuta despre orice cu tine. Singur? Esti intr-o stare de spirit care favorizeaza flirtul asa ca sunt sanse sa intalnesti o persoana interesanta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 2 IANUARIE 2020. Mercur si Jupiter ofera o zi norocoasa!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi JOI 2 IANUARIE 2020. Mercur si Jupiter sunt ambii in Capricorn si isi unesc fortele ca sa ne aduca vesti bune si intalniri norocoase azi. Este o zi foarte norocoasa, deci foloseste vibratiile acestei zile ca sa iti scrii cele mai curajoase si inspirationale mesaje, sa suni sau sa te intalnesti cu cineva special.

Cosmosul te sustine, deci gandeste si comunica la scara mareata!

Gandurile inaltatoare sunt la ordinea zilei azi, indiferent daca e vorba de o intalnire sau discutie de afaceri sau romantica. Exista o zona a vietii unde lucrurile nu au fost usoare dar norocul este acum de partea ta, in special daca ai nevoie sa te conectezi cu cineva, sa va scrieti, sa va vorbiti, sa mergeti unul spre celalalt.

Luna este deja in curajosul Berbec, deci un nou inceput si ne transmite ca azi este o zi excelenta sa actionezi in baza ideilor tale si sa iti pui planurile in actiune. Planifica mare, gandeste mare. Oricum asa se intampla cand are loc conjunctia dintre Mercur si Jupiter. Ceva va fi bun pentru tine in aceasta zi. Oare bani ? Oare un pas important pe scara carierei ? Oare iubire ? Orice ar fi, iesi in castig. Este timpul sa iti croiesti loc in lume, deci nu pierde nicio clipa.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi poti fi coplesit de atatea informatii prin mesaje sau mailuri sau apeluri. Ca si cum multa lume ar vrea o bucatica din tine ! Nu incerca sa faci tot ce asteapta altii de la tine azi ; pur si simplu nu este posibil. In schimb, ia-ti propriile decizii cu privire la ce e important si ce nu. Poti intampina unele rezistente de la altii dar pana la urma si ei isi vor da seama de intelepciunea gandirii tale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi pot fi unele lucruri de facut azi, ia-o usurel de tot. nu esti inca pregatit sa te implici in toata cantitatea de munca cu vigoarea ta uzuala. Mananca un mic dejun sanatos, un pranz consistent cu nutrienti buni pentru ca trupul tau are nevoie sa se refaca dupa unele abuzuri alimentare recente. Supa si salata sunt optiuni bune, dar bea si multa apa. Pana la finele zilei, iti vei simti energia revenind la normal.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu poti forta creativitatea, nici macar tu, Geamanule. Oricat de mult ai dori sa produci ceva fantastic intr-o clipa, azi vei realiza din nou ca e bine sa astepti muza creativa sa apara. Nu poti bate din degete si rezultatul sa apara, oricat de mult te gandesti la el. Ia-o usurel, pas cu pas, cu incredere si rabdare. Totul necesita timp aici pe Pamant dar rezultatul final merita toate eforturile.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.