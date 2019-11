HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019. Evitaţi să purtaţi culori închise miercuri. Previziunile zilei de miercuri

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Astazi, ai ocazia sa lucrezi la planul de bataie pentru a atrage acea persoana speciala. Poate ca ar fi bine sa iei in calcul si latura pasionala, daca pe cea intelectuala lucrurile nu merg cum ai vrea.



HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)



Trebuie sa iti reimprospatezi look-ul, sa faci o schimbare in aspectul tau, daca vrei sa iti gasesti sufletul pereche. Ceva trebuie schimbat, pentru a intampina lucrurile bune din viata ta.

HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)



Atunci cand te indragostesti, ai tendinta sa idolatrizezi persoana de langa tine. Astazi insa, iti dai seama ca are defecte, ca orice om. In loc sa te distantezi, poate ca ar fi bine sa te maturizezi si sa iti dai seama ca nu exista relatie perfecta!





HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)



Cand vine vorba de intalnirea pe care o ai programata pentru astazi, ai o atitudine indrazneata si plina de initiativa. Vrei sa fii cu un pas inainte si nu ii lasi celeilalte persoane sansa de a te domina.





HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Leu (23 iulie - 22 august)



Simtiti pasiune si atentie in jurul dvs. astazi, lucru care se datoreaza alinierii planetelor. Daca va intrebati cum sa va faceti remarcat in fata unei persoane foarte speciale din viata dvs., atunci astazi aveti ocazia sa va faceti intentiile cunoscute. Nu va folositi de trucurile vechi, si nici nu purtati culori inchise. Faceti impresie spunand lucrurilor pe nume.



HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)



Atunci cand te indragostesti, te dedici in totalitate persoanei dragi. In ciuda faptului ca celalalt are sentimente profunde pentru tine, nu inseamna ca nu are nevoie si de putina libertate, din cand in cand. Nu uita ca fiecare iubeste in felul sau!





HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)



Subiectul tau preferat de discutie este acela in care analizezi realizarile altora pe plan social. Astazi, va trebui insa sa incerci ceva mai creativ, daca nu vrei sa iti plictisesti partenerul de viata.



HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



Daca comportamentul partenerului de viata te-a indus in eroare, poate ca e cazul sa iti acorzi un timp in singuratate, in care sa gandesti lucrurile in profunzime. Cateodata, putina distanta face lucrurile mai clare!



HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)



Iti place genul de poveste de dragoste clasica, in care domnita e curtata de un cavaler puternic, in armura stralucitoare. Din pacate pentru tine, genul acesta de poveste e greu de gasit in ziua de azi.





HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)



Astrele arata ca dragostea si relatiile sunt supuse neintelegerilor de tot felul. Daca nu esti in apele tale, ai tendinta sa te descarci pe prima persoana care iti iese in cale. Si asta e chiar perechea ta. Atentie, risti sa indepartezi o persoana draga de langa tine.





HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



Astazi ai toate motivele sa privesti cu incredere spre viitor. Acea persoana care ti-a atras atentia iti da semne ca iti impartaseste interesul si asta iti da aripi si forte sa indraznesti mai mult.



HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2019 Pești (19 februarie - 20 martie)



De obicei, iti place sa arunci o nota personala in toate subiecte pe care abordezi. Astazi va trebui insa sa vorbesti din carti, pentru a sustine in fata cuiva ca ai dreptate. Si, prin asta, reusesti sa ii castigi admiratia.