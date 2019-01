Horoscop 2019. Zodiile care au cel mai bun an, sunt susţinute de astre

Iata ce spun astrologii despre cele mai norocoase zodii in anul Porcului de Pamant:

Horoscop 2019 Berbec

Anul 2019 va fi unul care va aduce schimbari atat pe plan profesional cat si sentimental pentru Berbeci. Eforturile pe care le-ai depus in munca incep sa fie recunoscute si sa dea, in sfarsit, roade.

In familie este bine sa incerci sa fii atenta la cuvinte si sa nu reactionezi in fata situatiilor ivite. Este posibil sa se iste o atmosfera neplacuta. In plan amoros totul merge struna.

Horoscop 2019 Leu

Si pentru Lei se anunta un an excelent! Pe plan profesional acestia se pot astepta la recompense si recunoasteri, iar rezultate pozitive vor aparea si pe celelalte planuri.

Lei au si un mental echilibrat si puternic. Vor aparea noi surse financiare si chiar este posibil sa primesti o mostenire.

Horoscop 2019 – Sagetator

Pentru Sagetatori anul 2019 este unul dinamic si important, Jupiter se intoarce acasa! Din punct de vedere profesional nu se intrevad lucruri noi, dar se vor simti imbunatatiri considerabile.

Acestia nu ar trebui sa-si faca probleme din punct de vedere financiar, nu vor avea probleme cu banii si, mai mult, investitiile lor vor da roade bune.

Casa banilor este foarte bine aspectata si chiar iti poti propune sa cresti sursele de venit acum. In viata sentimentala sunt mici probleme, dar se vor rezolva doar cu calm si intelegere, in caz contrar se poate ajunge la rupturi si despartiri.