HOROSCOP 2020, Aceste 5 zodii vor avea parte de SCHIMBARI MAJORE DE VIATA în acest an!

Horoscopul pentru anul 2020 deja sugereaza ca acest an este setat sa fie un an de mari schimbari in toate aspectele vietii. Pentru unii vor fi schimbari mai intense decat pentru altii. Toate sunt menite sa fie spre binele nostru insa nu toata lumea va putea sa vada asa intamplarile. Viata este o calatorie, o evolutie, o experienta din care ne straduim sa facem tot ce putem mai bine fiecare. Iar astrele ne sustin, fie ca acceptam acest gand fie ca nu !

Va fi zodia ta norocoasa in 2020? Vei avea parte de mari schimbari ? Cum se prezinta situatia dupa ce a trecut prima luna ?

Multe informatii valoroase despre 2020 poti afla si din zodiacul chinezesc al anului Sobolanului de Metal ce va incepe pe 25 ianuarie 2020!

Mi se va schimba viata in 2020? Iata intrebarea!

Astrele anunta pentru unele zodii schimbari mai mari decat pentru altele. Sunt cinci zodii pentru care lucrurile nu vor mai fi la fel niciodata iar 2020 va fi un an precum o calatorie in roller coaster!

Care sunt cele cinci zodii a caror viata se va schimba in 2020?

1. TAUR – zodia cea mai afectata de schimbare

Spune ADIO rutinelor tale plicticoase, Taur, pentru ca viata ta se va schimba si tu vei descoperi si scoate la iveala un nou aspect din tine in 2020. Vei fi cu mult mai increzator si mai curajos, vei indrazni mai multe, in special cand vine vorba de iubire. In acest an, pasiunea si energia ta iti va insufleti viata obisnuita dar si pe a tuturor celor cu care interactionezi.

2020 este un an in care munca sustinuta si asidua specifica tie iti va aduce rezultate care efectiv iti vor schimba viata. Depune maxim de efort in special intre lunile mai si septembrie si vei culege recompense de care vei fi mandru. Exista si schimbari semnificative in zona financiara a vietii tale incepand cu aprilie si pana la final de iunie.

Relatiile iti vor functiona cel mai bine in compania persoanelor din Fecioara si Capricorn. Cei nascuti intre 26-28 aprilie si 4-6 mai vor descoperi ca 2020 este un an foarte important pentru toate parteneriatele si afacerile lor.

Oportunitati personale pentru Taur:

Ca sa iti atingi cu succes obiectivele in acest an, cel mai bine este sa te orientezi sa muncesti in cooperare cu un grup solid de sustinere ; o faza de preparare va fi inainte de iunie de care vei beneficia daca iti vei dezvolta abilitatile pana atunci sau vei invata lucruri noi. In mai si iunie, se anunta o noua directie. Munca solida pana in iunie iti va aduce beneficii pe toate planurile.

2. LEU – Schimbari pozitive la orizont

Pentru tine, 2020 este un an de intelegere si realizare. Vei face, in sfarsit, pasii necesari pentru a-ti implini acele vise importante ! S-ar putea sa nu fie mereu o calatorie lina asa cum te-ai putea astepta, tu fiind o persoana careia ii iese aproape orice, si uneori pot fi situatii mai dificil de gestionat. In tot cazul. Aceste schimbari vor fi numai un lucru bun si iti vor permite sa gasesti iubirea reala in toate formele de manifestare si de unde te astepti mai putin.

Primele luni sunt mult mai focusate pe prieteni si relatii, atat de iubire cat si financiare, si poti avea anumite surprize ce apar de la o persoana apropiata in primele trei luni ale anului.

De la final de iunie pana in octombrie vei traversa faza cea mai productiva pentru dezvoltare personala si vei avea mai multa energie si determinare ca oricand. Planetele ce vor traversa semnele Rac si Fecioara vor avea o influenta foarte buna asupra ta in acest an.

Oportunitati personale pentru Leu:

Perioada ta de determinare maxima din an nu va incepe pana la final de iunie si va dura pana la inceput de octombrie. Vei avea mai multa energie si entuziasm general pentru viata si iti poti seta orizontul ceva mai sus decat de obicei din pricina acestei energii si optimism. Cei nascuti intre 11 si 17 august sunt intr-o faza majora de crestere in acest an iar la final de august toti Leii isi vor putea culege roade sau atinge un obiectiv.

