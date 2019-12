HOROSCOP 2020. Bani, dragoste, carieră, sănătate. Descoperă ce ţi-au pregătit astrele pentru acest an

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Anul 2020 va veni cu schimbări pentru tine pe acest plan, aşadar este foarte important să le îmbrăţişezi cu inima deschisă. Chiar dacă acestea îţi pot părea tragice la început, pe parcurs se vor dovedi a fi cel mai bun lucru care ţi se poate întâmpla. 2020 vine cu oportunităţi financiare tentante pentru tine. Ai toate şansele să câştigi mai mulţi bani începând cu a doua jumătate a anului, iar sursele ar putea fi un nou job sau o activitate suplimentară. Anul acesta sunt favorizate activităţile de grup, aşadar munca în echipă îţi poate aduce succesul. Este foarte important să fii mai deschisă cu privire la sugestiile celor din jur şi să accepţi ideea că şi tu poţi greşi. Nu vor exista mari modificări ale stării tale de sănătate în 2020. Micile probleme nu te vor ocoli, dar, din fericire, nu e loc pentru cele mari.





Taur (21 aprilie - 21 mai)

Anul acesta te găsește mai curajoasă și mai hotârâtă să fii fericită, astfel încât să ai puterea de a renunța la tot ce nu îți face bine. Astrele te sfătuiesc să te concentrezi mai mult pe rezolvarea problemelor cu care te confrunți la momentul actual, pentru a putea avea succes pe acest plan. În prima parte a noului an, astrele îți recomandă să reduci cheltuielile și să nu te implici în proiecte costititoare sau investiții pe care nu le poți susține. Axează-te în acest an pe îmbunătățirea și evoluția ta profesională, însă nu te aștepta la rezultate imediate. Dacă ești nemulțumită de jobul tău actual sau de domeniul în care activezi, ia în considerare o reorientare profesională. Anul 2020 vine cu o oarecare maturizare pentru tine, iar psihicul tău se va dovedi a fi destul de puternic. În toate planurile importante ale vieții tale, cum ar fi dragostea, cariera și sănătatea, vei da dovadă de mai multă seriozitate privitor la deciziile luate.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Problemele sentimentale te vor ocoli anul acesta, cel puțin cele grave. Atât timp cât între tine și partenerul de viață există o comunicare constantă și sinceră, relația voastră nu are cum să dea înapoi. În acest an vei încerca să găsești noi modalități de a-ți îmbunătăți situația financiară, astfel că vei fi mai receptivă la sfaturile, criticile și directivele celor cu mai multă experiență în domeniu. Anul 2020 este un an al experimentelor profesionale. Nu poți renunța total la orgoliul caracteristic, însă sunt semne că vrei să lași garda mai jos. Dacă acest lucru nu este valabil în cazul colegilor sau partenerilor de afaceri, vei arăta o oarecare deschidere față de superiorii tăi. Sănătatea va fi în prim-plan în acest an, însă nu de la început. Va fi nevoie să treci prin unele situații mai dificile pentru a conștientiza importanța acesteia.





Rac(22 iunie - 21 iulie)

Încă de la începutul anului vei avea parte de unele provocări pe plan sentimental. Dacă ești implicată într-o relație serioasă, tu și partenerul tău veți avea numeroase confruntări din cauza faptului că nu mai aveți încredere unul în celălalt. Anul acesta vei avea multe momente în care te vei simți nemulțumită de banii pe care îi caștigi și vei fi tentată să faci unele schimbări riscante pe plan profesional. Axează-te pe perfecționare și nu încerca să obții o avansare pe spatele altora. Doar pe propriile merite vei reuși să ajungi acolo unde țintești. Anul acesta ar trebui să fii mai atentă la starea ta psihică și să te protejezi cât mai mult de suferință. Vei avea parte de numeroase dezamăgiri, schimbări și neplăceri, așadar riscul de a te simți cu moralul la pământ este mare.

Leu (22 iulie - 22 august)

Anul 2020 va fi un an în care vei învața multe lucruri în ceea ce privește dragostea. Fie că ești singură sau nu, lecțiile ți se vor preda și, de acolo, totul depinde doar de tine. Nu-ți vei face un scop din a câștiga mai mulți bani anul acesta, însă datorită abilităților tale profesionale, vei reuși să îți îmbunătățești simțitor situația financiară. Vei avea multă treabă în acest an și vei fi destul de solicitată atât fizic, cât și psihic. Deși ai parte de un 2020 intens din punct de vedere profesional, toate eforturile depuse vor fi răsplătite pe măsură. Unele probleme de sănătate mai vechi ar putea reveni în peisaj anul acesta. Chiar dacă la momentul respectiv ai considerat că ai scăpat de ele, e posibil ca tratamentul pe care l-ai urmat să nu fi fost cel corect sau să fi existat erori de administrare.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

În prima parte a acestui an, relația în care ești implicată va fi pusă la încercare din cauza unor probleme externe. Chiar dacă apariția lor nu poate fi împiedicată, atât tu, cât și partenerul de viață sunteți responsabili pentru gestionarea lor. Situația financiară nu îți va crea probleme în 2020. Chiar și așa, anul acesta vei face tot posibilul să îți crești veniturile pentru a-ți putea permite un stil de viață mai bun, mai luxos. Încă de la începutul acestui an vor apărea divergențe între tine și cei cu care lucrezi, de aceea este recomandat să muncești mai mult de una singură. Sănătatea nu îți va fi amenințată în niciun fel anul acesta. Chiar dacă stai foarte bine din punct de vedere fizic, asta nu înseamnă că îți poți permite să faci excese.

Balanţă(23 septembrie - 22 octombrie)

Anul 2020 este un an blând pentru tine în ceea ce priveşte dragostea. Dacă eşti implicată într-o relaţie serioasă, cel mai probabil îţi vei dori s-o duci la următorul nivel. Dacă în prima parte a anului nu vei întâmpina deloc probleme financiare, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre ultimele luni din 2020. Atunci, vei fi nevoită să strângi serios cureaua, pentru că oricum ai ajuns în această situaţie din cauza faptului că ai cheltuit fără limite. Responsabilităţile pe care le vei avea anul acesta în carieră vor fi mult mai mari decât anul anterior. Fie că ai un nou job sau activezi în cadrul aceleiaşi companii, e clar că trebuie să depui eforturi mai mari pentru a menţine lucrurile sub control. Problemele de sănătate te vor ocoli în acest an, cel puţin cele grave. Chiar dacă uneori te vei confrunta cu mici dureri sau afecţiuni care îţi sunt deja cunoscute, acestea vor dispărea la fel de repede cum au şi apărut.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Dacă prima parte a anului va fi liniștită pentru tine pe plan sentimental, nu același lucru se poate spune despre ultimele luni din 2020. Începând de la finalul lui august, relația dintre tine și partener intră în zona neîncrederii. Sectorul finaniar intră într-un con de umbră în 2020. Datorită rezultatelor și câștigurilor pe care le-ai înregistrat anul trecut, acum poți sta în sfârșit liniștită. Anul acesta vei avea multe ocazii de a te face remarcată în mediul profesional. Stai foarte bine la capitolul comunicare și toată lumea o să constate acest lucru. Începi anul cu dreptul atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Înfrunți cu optimism toate încercările la care te supune viața, indiferent de gravitatea lor.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

În acest an ar trebui să acorzi mai multă atenție vieții tale sentimentale. Chiar dacă între tine și partenerul de viață nu există probleme majore, este important să te axezi pe prevenție. Banii vor fi principala ta preocupate în 2020. Se poate să fii tentată să cheltuiești fără măsură în acest început de an, creând astfel o gaură considerabilă în buget. Anul 2020 vine cu surprize mai puțin plăcute în ceea ce privește viața ta profesională. Din dorința de a deveni populară la locul de muncă, e posibil să spui sau faci lucruri care nu au nicio treabă cu realitatea. Sănătatea nu va fi un punct de interes pentru tine în 2020, pentru că, din fericire, problemele te vor ocoli în această perioadă.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Este un an bun pentru flirt și jocuri amoroase, cu mențiunea că trebuie evitate situațiile periculoase sau interzise. Dacă ești singură, majoritatea încercărilor de a te implica într-o relație serioasă vor eșua, dar vei învăța multe despre dragoste în tot acest timp. Dacă prima parte a anului va fi liniștită din punct de vedere financiar, nu același lucru se poate spune și despre cea de-a doua. Anul 2020 nu vine cu schimbări profesionale prea mari pentru tine. Cu toate acestea, nu poți evolua așa cum ți-ai dori, iar acest lucru te face să îți pierzi puțin încrederea în forțele proprii. Începi anul în forță și dispui de o energie de neimaginat. Din păcate, nu vei știi să o distribui corect și eficient, iar acest lucru ți-ar putea afecta atât cariera, cât și starea de sănătate.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Anul 2020 începe timid în ceea ce privește dragostea. Dacă ești implicată într-o relație de lungă durată sau ești căsătorită, atmosfera dintre tine și partener va fi liniștită, fără prea mari schimbări față de ultimele luni ale anului precedent. În ceea ce privește banii, 2020 nu te găsește mai responsabilă. Câștigurile tale nu sunt suficiente cât să acopere stilul de viață pe care l-ai adoptat, așadar astrele te sfătuiesc să fii mult mai precaută decât până acum. În ceea ce privește cariera, în 2020 țintești tot mai sus. Poate te obligă circumstanțele sau e doar un scop al tău, dar cu siguranță va fi un an cu multă muncă. În 2020 te-ai putea confrunta cu o oboseală inexplicabilă, o stare de irascibilitate continuă și un nivel de energie scăzut. Chiar dacă ești tentată să le pui pe seama stresului profesional, acestea pot avea rădăcini mai adânci.

Pești (19 februarie - 20 martie)

2020 vine cu mari provocări pentru tine pe plan sentimental. Chiar dacă în primele luni ale anului nici nu bănuiești ce urmează să se întâmple și crezi că lucrurile sunt sub control, situația se va schimba dramatic din iulie încolo. Situația ta financiară nu se va schimba prea mult, cel puțin în prima jumătate a anului. Vei simți o oarecare stabilitate pe acest plan și ai putea fi tentată să faci unele investiții sau negocieri riscante. Ai planuri mari pentru 2020 în ceea ce privește viața ta profesională. Unele dintre ele ar putea fi nerealiste, așa că astrele te sfătuiesc să regândești strategia. Sănătatea nu îți va crea neplăceri în 2020. Problemele cu care te vei confrunta nu vor fi grave si nu îți vor da bătăi de cap.