Horoscop 2020 bani şi prosperitate. Cum stai cu banii în 2020

Horoscop 2020 bani si prosperitate BERBEC

Anul 2020 incepe intr-o nota dinamica si razboinica a Cosmosului, pentru ca Marte intra in sectorul tau financiar inca din primele zile ale noului an. Pot aparea cateva tensiuni in legatura cu banii, alimentate atat de Marte, cat si de Uranus. Dar, dupa jumatatea anului perspectiva zbuciumata incepe sa se domoleasca, iar lucrurile devin din ce in ce mai clare. Oportunitati importante se anunta in luna februarie, iar rezultatele vor incepe sa se vada din noiembrie. In a doua jumatate a anului accentul nu va fi preponderent spre bani, dar tot vor exista ceva castiguri care sa iti sporeasca bugetul.

Horoscop 2020 bani si prosperitate TAUR

Anul 2020 poate aduce la lumina presiuni si provocari financiare din trecut pe care le-ai lasat nerezolvate. Marte va vizita sectorul tau financiar si iti va da motivatia necesara sa te ocupi de ele. Odata ce iese din sectorul financiar, in februarie, sunt sanse mari sa incepi un proiect care se va dezvolta usor. Eclipsa lunara din iunie iti va da frau liber sa construiesti o fundatie solida pentru cariera ta. Cand Saturn va intra in zona carierei pentru 2020, va fi nevoie de putin efort, insa venirea lui Venus cu darurile sale iti va usura putin misiunea. Per total, anul 2020 va fi unul promitator in plan financiar.

Horoscop 2020 bani si prosperitate GEMENI

Anul 2020 are un potential imens in ceea ce priveste banii. Concentreaza-te intotdeauna asupra situatiei tale materiale, tine o evidenta a banilor castigati si a celor cheltuiti. Fii tot timpul in miscare. Atat Saturn, cat si Jupiter vor reveni in sectorul financiar si vor aduce un protential fantastic. Eclipsa lunara din sectorul tau financiar iti poate oferi un impuls major. Cand Marte intra in sectorul financiar, din 16 februarie, vei avea prilejul sa iti faci un plan minutios pentru succesul tau. Datorita aranjamentului planetar, cele mai profitabile luni ale anului 2020 sunt ianuarie, iunie si iulie. Intrarea lui Saturn in miscare directa, incepand din 28 septembrie, va transforma si ultima parte a anului intr-o perioada profitabila.

