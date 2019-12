HOROSCOP 2020 Camelia Pătrăşcanu. Doua zodii îşi schimbă viaţa la 180 de grade

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC:

Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere pe cont propriu pentru ca Uranus e chiar in zona banilor la ei.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. TAUR:

Pentru ca au planeta Uranus chiar in zodia lor, se pot schimba la nivel comportamental si atitudinal, daca erau rezervati fata de o anumita experienta de viata. Cei care sunt intr-o relatie pot capata mai mult aplomb si mai multa independenta in relatie.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. GEMENI:

Le poate merge foarte bine in strainatate sau daca fac afaceri cu strainatatea. Se poate deschide pentru ei o oportunitate extraordinara. Pot testa in perioada asta mai-iulie daca nu cumva strainatatea nu le ofera o deschidere, o oportunitate.

Cei care au probleme de sanatate se pot vindeca prin alte terapii sau tratamente decat au aplicat pana acum. Banii le pot veni prin niste manevre financiare, nu prin munca.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. RAC:

Uranus in Taur le aduce prosperitate prin intermediul unor prieteni, dar si prin activitatea lor, daca accentueaza partea de marketing, de popularizare, de propaganda pe care o fac muncii si serviciilor lor, dar si prin relatii. Unii se pot indragosti in mod neasteptat.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. LEU:

Sunt intr-o dorinta de a acapara imaginea publica, de a fi mai vizibili pe piata, de a avea o functie mai mare, dar nu neaparat si responsabilitati mai sufocante. Sunt tentati de proiecte inedite.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. FECIOARA:

Li se deschid culoare in strainatate sau undeva la nivelurile inalte ale societatii, datorita studiilor sau diplomelor pe care le au sau pe care urmeaza sa le dobandeasca.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BALANTA:

Sunt schimbari legate de relatia parteneriala. Ritmul casnic li se poate schimba cu totul. Pot descoperi niste lucruri nu foarte bune legate de investitiile partenerului.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. SCORPION:

Este un aspect delicat, se schimba raporturile cu partenerul de viata. E posibil sa fie pus in dificultate, sa nu-si inteleaga partenerul de viata, noile gusturi sau noile pasiuni. Ar putea trece printr-un test de fidelitate, de dialog. Altii se pot indragosti si asta le da peste cap viata.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. SAGETATOR

In 2019 Sagetatorii se bucura de multa sustinere din partea celor apropiati in aproape toate situatiile.

In plan profesional provocarile se tin lant si daca veti miza pe studiu si experienta, succesul nu poate intarzia. Aveti parte de recunoasterea meritelor si de recompensele pe care le doriti, chiar daca, uneori, pot intarzia.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. CAPRICORN

Nu se arata schimbari majore in 2019, prilej numai bun sa lucrezi la consolidarea lucrurilor pe care le-ai dobandit pana acum pe aceste planuri sau sa construiesti ceva incet, dar sigur, cu acea persoana langa care simti ca-ti poti face un viitor frumos. Nu te grabi niciunde.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. VARSATOR

2019 aduce Nativilor din Varsator sperante si visuri noi. Va faceti alte planuri, alte idealuri, mai inalte, mai indraznete, sau doriti sa va impliniti obiective care au asteptat mult timp.

Acum sunt sanse mari sa va vedeti scopurile atinse, dar numai de dvs. depinde sa va mobilizati pentru a fructifica aceste oportunitati. Viata va pune in fata, uneori, obstacole ce par de nedepasit. Numai cu ambitie si ingeniozitate puteti reusi.

HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. PESTI

Neptun, planeta care va influenteaza Zodia, va fi intr-o pozitie foarte puternica in acest an si de aceea Horoscopul pe 2019 al Pestilor va fi pozitiv si plin de actiune. Mai ales cand vine vorba de viata personala.

Personalitatea persoanelor nascute sub aceasta zodie de apa este de obicei sensibila, empatica si prietenoasa. Adesea tind sa traiasca intr-o lume fantastica si sa uite de realitate, iar acest lucru ar putea fi un dezavantaj. Acestia pot avea, de asemenea, unele probleme de ordin emotional.